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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລາຍງານ ແຈ້ງວ່າ ທີ່ປຶກສາ ປ. ທຣຳ ໄດ້ໂອ້ລົມ ເລື່ອງການລົງໂທດ ກັບ ທູດຣັດເຊຍ

ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Michael Flynn ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (1 ກຸມພາ 2017)

ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Michael Flynn ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (1 ກຸມພາ 2017)

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ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໃນ​ລັດຖະສະພາ ພາກັນ​ຮຽກຮ້ອງ​ ໃຫ້​ສືບສວນ​ເບິ່ງວ່າທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Michael Flynn ​ໄດ້ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະ​ທູດຣັດ​ເຊຍປະຈຳ​ສະຫະລັດຫຼືບໍ່ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ​ ກ່ອນ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣຳ​ເຂົ້າຮັບ​ໜ້າ​ທີ່.

ໜັງ​ສືພິມ Washington Post ​ແລະ New York Times ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ Flynn ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໄດ້​ມີການ​ປະຕິ​ເສດ ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະບານ​ທ່ານທຣຳວ່າ ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົມ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ກໍ​ຕາມ.

ທ່ານ​ທຣຳກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ເທິງ​ເຮືອບິນ​ປະຈຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ Air Force One ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້​ເລື່ອງເລີຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ງານ ​ທີ່​ວ່າທ່ານ Flynn ​ໄດ້​ຫາລື ເລື່ອງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ກັບ​ທູດຣັດ​ເຊຍ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ກວດ​ເບິ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ດັ່ງກ່າວນີ້. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ໂດຍ​ເຕັມ ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງທ່ານ Flynn.

Trump: Haven't Seen Report on Allegations Against National Security Advisor
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ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຫຼາຍໆ​ທ່ານຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຳ​ການ​ສືບສວນເບິ່ງ​ເລື່ອງ​ທ່ານ Flynn ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອີກ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທຣຳປົດ​ຜູ້ກ່ຽວ​ ​ແລະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ການກວດສອບປະຫວັດ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຂອງ​ທ່ານ.

9 ຄົນ​ທີ່​ກ່າວກັນ​ວ່າ ​ເປັນອະດີດ​ແລະ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ຂອງ​ສະຫະລັດທີ່​ຂໍສະຫງວນ​ຊື່ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ທ່ານ Flynn ແລະເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ຣັດ​ເຊຍທ່ານ Sergey Kislyak ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ຢ່າງ​ເປັນການ​ເປີດ​ເຜີຍກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ໂອບາ​ມາ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ນອງ​ນັນນັ້ນ.

ການ​ໂທລະສັບ​ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ດຽວ​ກັນ ກັບ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ໂອບາ​ມາ​ ວາງແຜນ​ທີ່​ຈະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສືບສວນ​ກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ທ່ານ Flynn ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ໂອ້ລົມ​ເລື່ອງ ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ກັບ​ທ່ານ Kislyak ​ແຕ່​ໄດ້​ຖອນ​ຄຳ​ເວົ້າໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ໂດຍ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງສືພິມນີ້​ຜ່ານ​ທາງ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຈື່​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ​ມີ​ການ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ລົງ​ໂທດ ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈວ່າ ​ເລື່ອງ​ດັ່ງກ່າວຖືກ​ຍົກຂຶ້ນມາ​ລົມ​ກັນ​ຫລືບໍ່.

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ກໍ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າການ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ຕໍ່​ອົງການ​ຂ່າວ CBS ​ໂດຍ​ເອີ້ນວ່າ​ເປັນ​ຂ່າວ​ລືທີ່​ແປກ​ປະ ຫລາດທີ່​ພວມຫ້ອມ​ລ້ອມ​ການສະໝັກ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ.”

ຖ້ອຍຄຳເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນຂັດແຍ້ງກັນກັບລາຍງານໃໝ່ຂອງໜັງສືພິມ Washington Post ກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມກັນ ຊຶ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນການຕິດຕໍ່ຫຼາຍໆຄັ້ງ ລະຫວ່າງທ່ານ Flynn ແລະ ທ່ານ Kislyak ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ ຊຶ່ງເປັນວັນເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມການໂອນອຳນາດ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສື ພິມສະບັບນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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