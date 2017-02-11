ລາຍງານ ແຈ້ງວ່າ ທີ່ປຶກສາ ປ. ທຣຳ ໄດ້ໂອ້ລົມ ເລື່ອງການລົງໂທດ ກັບ ທູດຣັດເຊຍ

ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນລັດຖະສະພາ ພາກັນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສືບສວນເບິ່ງວ່າທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Michael Flynn ໄດ້ໂອ້ລົມກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍປະຈຳສະຫະລັດຫຼືບໍ່ກ່ຽວກັບການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່.
ໜັງສືພິມ Washington Post ແລະ New York Times ລາຍງານໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Flynn ໄດ້ໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ໂດຍລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການປະຕິເສດ ໂດຍລັດຖະບານທ່ານທຣຳວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການລົມກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກໍຕາມ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ເລື່ອງເລີຍ ກ່ຽວກັບລາຍງານ ທີ່ວ່າທ່ານ Flynn ໄດ້ຫາລື ເລື່ອງການລົງໂທດກັບທູດຣັດເຊຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະກວດເບິ່ງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໂດຍເຕັມ ໃນຕົວຂອງທ່ານ Flynn.
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ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນເບິ່ງເລື່ອງທ່ານ Flynn ໃນຂະນະທີ່ອີກຈຳນວນນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານທຣຳປົດຜູ້ກ່ຽວ ແລະໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບທົບທວນເບິ່ງການກວດສອບປະຫວັດໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຂອງທ່ານ.
9 ຄົນທີ່ກ່າວກັນວ່າ ເປັນອະດີດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປັດຈຸບັນຂອງສະຫະລັດທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ທ່ານ Flynn ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍທ່ານ Sergey Kislyak ໄດ້ໂອ້ລົມກັນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ຫລັງຈາກການເຈາະຂໍ້ມູນໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ນອງນັນນັ້ນ.
ການໂທລະສັບ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ ກັບທີ່ລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ວາງແຜນທີ່ຈະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ແລະພາໃຫ້ມີການສືບສວນກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ທ່ານ Flynn ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໂອ້ລົມເລື່ອງ ການລົງໂທດກັບທ່ານ Kislyak ແຕ່ໄດ້ຖອນຄຳເວົ້າໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ໂດຍກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມນີ້ຜ່ານທາງໂຄສົກຂອງທ່ານວ່າໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າມີການຫາລືກ່ຽວກັບ ການລົງໂທດ ທ່ານກໍຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວຖືກຍົກຂຶ້ນມາລົມກັນຫລືບໍ່.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ກໍໄດ້ປະຕິເສດວ່າການໂອ້ລົມກັນບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນການໃຫ້ສຳພາດ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຕໍ່ອົງການຂ່າວ CBS ໂດຍເອີ້ນວ່າເປັນຂ່າວລືທີ່ແປກປະ ຫລາດທີ່ພວມຫ້ອມລ້ອມການສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ.”
ຖ້ອຍຄຳເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນຂັດແຍ້ງກັນກັບລາຍງານໃໝ່ຂອງໜັງສືພິມ Washington Post ກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມກັນ ຊຶ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນການຕິດຕໍ່ຫຼາຍໆຄັ້ງ ລະຫວ່າງທ່ານ Flynn ແລະ ທ່ານ Kislyak ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ ຊຶ່ງເປັນວັນເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມການໂອນອຳນາດ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສື ພິມສະບັບນີ້.
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