ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານ​ ປ. ທຣໍາ ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍ ລາຍຊື່ ຜູ້ເຂົ້າໄປໃນ ທຳນຽບຂາວ

ທຳນຽບຂາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

ຄະນະລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າວໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ເປີດ
​ເຜີຍ ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ມາເຂົ້າ​ມາຢ້ຽມ​ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນະ​ໂຍບາຍ​
ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ​ເພື່ອສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມໂປ່​ງ​ໃສນັ້ນ ສິ້ນ​ສຸດລົງ.

ຄະນະລັດຖະບານ​ທ່ານ Obama ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ເອົາ​ບັນ​ທຶກລາຍ​ຊື່ ​ຄົນ​ທີ່​ມາເຂົ້າ
​ມາຢ້ຽມ​ທຳນຽບຂາວ ລົງ​ທາງ​ອອນ​ໄລ​ນ ​ປະມານ​ສາມ​ເດືອນພາຍຫລັງທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ
​ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ການເຂົ້າຢ້ຽມທີ່​ມີ​ຊື່​ຂອງ​ຄົນທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ
ແຕະ​ຕ້ອງ ຫລື​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ການພົວພັນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ກັບ​ທ່ານ Obama.

​ແຕ່​ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ Trump ຕັດສິນ​ໃຈທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ປະ​ຕິບັດ
ດັ່ງກ່າວ ​ເວັ້ນເສຍ​ແຕ່ໃນ​ກໍລະນີ​ຈຳກັດໂດຍ​ອ້າ​ງ​ເຫດຜົນວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ການສ່ຽງ​ທີ່​ອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງ​ຊາດ ​ແລະມີບັນຫາຕໍ່​ການ​ຮັກສາຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໂຕ.” ​

ຄະນະລັດຖະບານ​ທ່ານ Trump ກ່າວ​ວ່າ ​ຈະມີ​ການ​ຫ້າມ​ການ​ເປີດ​ເຜິ​ຍບັນທຶກ​ລາຍ
​ຊື່ຜູ້ເຂົ້າໄປ​ໃນ​ຫ້ອງການ​ໃດ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ແຕ່ກໍ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ພຽງ​ແຕ່ຜ່ານ
ການຍື່ນ​ຄໍາ​ຕາມກົດໝາ​ຍວ່າ​ດ້ວຍ​ຫານ​ໃຫ້ຂໍ້​ມູນຢ່າງ​ເສລີ. ໃນ​ນັ້ນກໍ​ຮວມ​ມີ​ຫ້ອງການ
​ບໍລິຫານ​ງົບປະມານ ​ແລະ​ຫ້ອງການ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ການ​ຄ້າຂອງ​ສະຫະລັດ.

ກຸ່ມສິ້ງຊອມ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ ສາມ​ກຸ່ມ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຄໍາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງຕໍ່​ສານ​ລັດຖະບານ
​ກາງ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມບັງຄັບ​ໃຫ້​ເປີີດ​ເຜີຍ​ບັນ​ທຶກລາຍ​ຊື່​ຂອງ​
ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ທໍານຽບຂາວ​ນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ຖ​ະ​ແຫລ​ງການຂອງທ່ານ Noah Bookbinder ອໍານວຍ​ການ​ບໍລິຫານຂອງ​
ອົງການ ພົນລະ​ເມືອງ​ເພື່ອຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ແລະ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ ທີ່ນະຄອນວໍ​ຊິງ​ຕັນຊຶ່ງ​
ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ກຸ່ມ​ທີ່ມີ​ການ​ພົວພັນ​ໃນການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງນັ້ນ​ເວົ້າວ່າ .

“ມັນເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຜິດ​ຫວັງຫລາຍ ທີ່​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ ກວດ​ລ້າງ​
ສິ່ງ​ບໍ່ດີ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ ຫາກໍ່​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ອັນ​ໃຫຍ່່ຫລວງ​ອ່ວຍໜີ​ໄກຈາກ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ
​ໃສໂດຍ​ການ​ປະຕິ​ເສດ ຕໍ່ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ບັນທຶກ​ລາຍ​ຊື່ຜູ້ເຂົ້າມາ​ຢ້ຽມຢາມທໍານຽບ
ຂາວທີ່​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນນັບ​ມື້ ນັບ​ຊິນ​ເຄີ​ຍກັບ​ການ​ໄດ້​ຮູ້​ເຫັນບັນທຶກ​ນີ້​ມາ​ເປັນ​ເວລາ
​ຫົກ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.”

ຄໍາ​ສັ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກສະຫະພາບວ່າ​ດ້ວຍ​ອິດ​
ສະລະ​ພາບ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ອາ​ເມຣິກາ (ACLU).

ອ່ນຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG