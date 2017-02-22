ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ຂະຫຍາຍ ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ທີ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເນລະເທດ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຫຼາຍລ້ານຄົນ.
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ໄດ້ເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ຊີ້ນຳຕ່າງໆ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິທີການ ທີ່ກະຊວງຂອງທ່ານ
ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ 2 ສະບັບ
ທີ່ໄດ້ອອກ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ພາຍໃຕ້ຄະນະລັດຖະບານຊຸດກ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຈຸດສຸມ
ກ່ຽວກັບການເນລະເທດພວກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ກໍແມ່ນ
ເພັ່ງເລັງໃສ່ພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງ.
ທ່ານ Kelly ໄດ້ຍົກເລີກນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ບູລິມະສິດຕ່າງໆ ໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້ ສຳລັບການເນລະເທດ ກໍແມ່ນພວກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ຫຼື ຖືກ
ກ່າວຟ້ອງໃນຄະດີອາຍາໃດໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທຳອັນທີ່ຖືວ່າ ອາດສາມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ ການລະເມີດໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ການພິຈາລະນາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນໄພຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະ ຊາຊົນ ຫຼື ເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ກົດລະບຽບສະບັບໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກ ດຳລັດດຂອງທ່ານໂອບາມາ ທີ່ເລື່ອນກຳນົດ ການປະຕິບັດ ຕໍ່ພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນເວລາ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ຫຼື ພວກຜູ້ປົກຄອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ສັນຊາດ ສະຫະລັດ ຫຼື ເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ ຢ່າງຖາວອນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ຍ້ອນ
ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນ ຂອງສະຫະລັດປອດໄພ ແລະ
ຈະດຳເນີນການ ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດ. ທ່ານໄດ້
ອອກດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຈຳນວນນຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍ ອັນນຶ່ງ ທີ່ລະງັບໂຄງການ ຮັບເອົາຊາວອົບພະຍົບ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ແລະ ອີກອັນນຶ່ງ ຫ້າມການເດີນທາງ
ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຂອງພວກຄົນທີ່ມາຈາກ 7 ປະເທດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາ
ອິສລາມ. ຄຳສັ່ງຫ້າມເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ຖືກລະງັບໄວ້ໂດຍສານຫຼາຍແຫ່ງ ແຕ່ທ່ານ
ທຣຳ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະອອກດຳລັດສະບັບສະບັບປັບປຸງໃນໄວໆນີ້.
“ໂດຍເປັນຜົນໃຊ້ໄດ້ ໃນທັນທີ ບັນດາພະນັກງານຂອງກະຊວງ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ພວກຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກ
ປະເທດໄດ້ ຢ່າງຊື່ສັດ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Kelly ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວ່າຈ້າງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ພາສີ ຫຼາຍໝື່ນຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນ 5 ພັນຄົນ ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ ຍັງທຳງານເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ນຳດ້ວຍ.
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