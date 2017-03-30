ລັດຖະບານ ປ. Trump ຈະຂາຍ ເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ Bahrain

ລັດຖະບານສະຫະລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງລັດຖະ
ສະພາຊາບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນມີແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນການຂາຍເຮືອ ບິນລົບອາຍພົ່ນ ໃຫ້ປະເທດ Bahrain ທີ່ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ໃນປີກາຍນີ້ ຍ້ອນຄວາມເປັນ
ຫ່ວງດ້ານສິດທິມະນຸດ.
ການຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ Bahrain ສາມາດຊື້ເຮືອບິນລົບ F-16 ຈຳນວນ
19 ລຳ ຈາກບໍລິສັດ Lockheed Martin ໃນລາຄາ 4 ພັນລ້ານໂດລ່າ.
ແຈ້ງການຕໍ່ລັດຖະສະພາໃນວັນພຸດວານນີ້ແມ່ນອຳນວຍໃຫ້ມີການລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນ
ໃນການທົບທວນ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງນີ້ ທາງລັດຖະສະພາສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼືສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆ. ໃນຂະນະນີ້ ພັກ Republic ຂອງ
ທ່ານ Trump ແມ່ນຄວບຄຸມທັງສອງສະພາຂອງສະຫະລັດ.
ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ຢຸດການຂາຍທີ່ວ່ານີ້
ໂດຍກ່າວວ່າ ກ່ອນອື່ນ ປະເທດ Bahrain ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວ
ກັບຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສິດທິມະນຸດ ເຊັ່ນການປາບປາມກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານ Bob Corker ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງ
ສະພາສູງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ “ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ແລະມີຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງ ການຕັດສິນໃຈ
ໃນການເອົາບາດກ້າວ ທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນການຂາຍເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Corker ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ມັນຍັງມີຫຼາຍວິທີທາງ ທີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ ເພື່ອຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ
ປະເທດພາຄີ ຫຼາຍກວ່າການຕັ້ງເງື່ອນໄຂຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການ
ໂອນອາວຸດແບບນີ້.”
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຂາຍເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວອ້າງ
ເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຈຳນວນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວ ຂອງ Bahrain ຊຶ່ງ
ຮວມທັງ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍ Saudi Arabia ທີ່ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ເຢເມນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກ່າວ
ອ້າງເຖິງດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງທ່ານ Trump ທີ່ໂຈະການເດີນທາງ ເຂົ້າມາຍັງ
ສະຫະລັດຂອງພວກອົບພະຍົບ ນຳອີກ.
“ແມ່ນເປັນເລື່ອງລົບກວນເປັນພິເສດ ທີ່ຈະປະກອບອາວຸດໃຫ້ພວກລັດຖະບານ
ເຫຼົ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກທີ່ຫລົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງເຂົ້າ
ມາໃນສະຫະລັດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Sunjeev Bery ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງ
ການນິລະໂທດກຳສາກົນສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບພາກຕາເວັນອອກກາງໄດ້
ກ່າວໄປ ແລະທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມແລະກີດກັນ
ປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນ Saudi Arabia ບໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂປະຫວັດການເຄົາລົບນັບຖືສິດ
ທິມະນຸດຂອງຕົນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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