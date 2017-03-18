ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ຂໍອຸທອນ ຕໍ່ການຕັດສິນ ຂອງຜູ້ພິພາກສາ
ລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງຄຳສັ່ງຫ້າມເດີນທາງ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່
ໄດ້ມີການດັດແປງແກ້ໄຂໄປແລ້ວ ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມາຈາກ 6 ປະເທດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດກ່າວຢູ່ໃນສຳນວນຟ້ອງ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ
ຕົນຈະຂໍອຸທອນ ການຕັດສິນຂອງຜູ້ພິກພາກສາປະຈຳເຂດສະຫະລັດ ທ່ານ Theo-
dore Chuang ຢູ່ໃນລັດ Maryland ຕໍ່ສານອຸທອນ ເຂດ 4 ຂອງສະຫະລັດ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນສອງມື້ຫຼັງຈາກສານລັດຖະບານກາງຢູ່ໃນລັດ Mary-
land ພ້ອມກັບສານລັດຖະບານກາງ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດ Hawaii ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ ຄຳເວົ້າບາງສ່ວນ ໃນດຳລັດຫ້າມການເດີນທາງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ
ຊຶ່ງການຕັດສິນຂອງສານທັງສອງແມ່ນເຫັນວ່າເປັນການຈຳແນກກີດກັນຕໍ່ຊາວມຸສ
ລິມ.
ຜູ້ພິພາກສາ Chuang ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາຢ່າງສຸກເສີນຕໍ່ບາງພາກສ່ວນຂອງ
ດຳລັດໂຈະການເດີນທາງເປັນການຊົ່ວຄາວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຜູ້
ຄົນຈາກຫົກປະເທດ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນມຸສລິມ ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະ
ລັດ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງຕໍ່ພາກສ່ວນຂອງດຳລັດທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັບອົບພະຍົບເຂົ້າມາ
ໃນສະຫະລັດເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ຜູ້ພິພາກສາຄົນອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ທີ່ລັດ Hawaii ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ທັງສອງພາກສ່ວນຂອງການ
ຫ້າມເດີນທາງທີ່ອອກໂດຍປະທານາທິບໍດີ Trump ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເວລານີ້ຄະດີ
ດັ່ງກ່າວ ຖືກສົ່ງໄປຫາສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ເມືອງ Richmond ລັດ Vir-
ginia.
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