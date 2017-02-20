ລະເບີດລົດ ແຕກໃນນະຄອນຫຼວງ ຂອງ ປະເທດ ໂຊມາເລຍ ສັງຫານ 30 ຄົນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂຊມາເລຍ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເມື່ອລົດບັນຈຸ ລູກແຕກຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ລະເບີດ ຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼາດທີ່ ມີຄົນໜາແໜ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດິຊູ ວັນອາທິດວານນີ້.
ລະເບີດໄດ້ທຳລາຍຕະຫຼາດທີ່ແອອັດໃນບ້ານ Kawo-Goday ເມືອງ Wadajir ໃນ ຕອນບ່າຍ ຂອງວັນອາທິດວານນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວວ່າ ລະເບີດ ໄດ້ແຕກໃນ ເວລາທີ່ປະຊາຊົນ ກຳລັງປະກອບກິດຈະວັດ ປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວ ວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍລວມ ມີພົນລະເຮືອນ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ທະຫານລັດຖະບານ.
ຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບເຫດລະເບີດແຕກຄັ້ງນີ້ເທື່ອ, ແຕ່ບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວຫາ ໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab.
ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຂອງ ໂຊມາເລຍ ທ່ານ Mohamed Abdullahi Farmajo ໄດ້ ປະຕິ ຍານວ່າຈະປາບພວກ al-Shabab ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ໃນ Twitter ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກການ ໂຈມຕີນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວປະນາມການລະເບີດດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ສຸດ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນລະບຸໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ” ຂອງພວກ al-Shabab.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຊົນ ໂຊມາເລຍ ແລະ ກອງທັບຂອງລັດຖະບານໃຫ້ລວມຕົວກັນ ເພື່ອ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນ ຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ ແລະ ເອົາຊະນະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນີ້ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ