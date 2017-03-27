ການຢ້ຽມຢາມ ອອສເຕຣຍເລຍ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ ເພື່ອການຄ້າ ໂລກາພິວັດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ ຫຼີ ເກີ້ຈຽງ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ເປັນ ເວລາຫ້າວັນ ໂດຍຈະແນໃສ່ ການເສີມຂະຫຍາຍການຄ້າຢູ່ໃນ ທົ່ວໂລກ. Phil
Mercer ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ Sydney ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ.
ໃນການຂຽນລົງໜັງສືພິມອອສເຕຣເລຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼີເກີ້ຈຽງ ໄດ້
ກ່າວອ້າງເຖິງສຳນວນຄຳເວົ້າ ກ່ຽວກັບການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຜູ້ຊຶ່ງໃນຕົ້ນປີນີ້ ໄດ້ຖອນປະເທດຂອງທ່ານອອກ
ຈາກພາຄີການຄ້າຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຫຼື TPP ທີ່ໄດ້ເຊັນ ໂດຍ 12 ປະເທດ
ທີ່ກວມເອົາ 40 ເປີເຊັນຂອງເສດຖະກິດໂລກ.
ທ່ານຫຼີ ເກີ້ຈຽງ ກ່າວວ່າ “ລັດທິຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປົກ
ປ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ. ປະຫວັດສາດແມ່ນບໍ່ສາມາດຈະຫັນກັບຄືນໄດ້ ຄືດັ່ງດຽວກັນ
ກັບການປ່ຽນໄປຂອງເວລາ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້.”
ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ Trump ແມ່ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ຈີນ
ເພື່ອເຂົ້າມາທົດແທນ “ຄວາມຫວ່າງເປົ່າທາງຍຸດທະສາດ” ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຈີນ
ວາງໂຕເປັນແຊມປ້ຽນການຄ້າເສລີ.
ອອສເຕຣເລຍເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ໂລກາພິວັດ ແລະໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກ
ລົງການຄ້າເສລີຫລາຍໆສະບັບ ຮວມທັງຂໍ້ຕົກລົງກັບເກົາຫລີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນແລະ ຫວ່າງມໍ່ໆ
ມານີ້ ກໍແມ່ນກັບຈີນ ຊຶຶ່ງເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ສຸດນັ້ນ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສັບສົນທາງດ້ານການທູດ ກໍແມ່ນ Canberra ເປັນພັນທະມິດ
ທາງທະຫານມາເປັນເວລາດົນນານກັບສະຫະລັດ. ຄວາມສຳພັນດັ່ງກ່າວກຳ ລັງໄດ້
ຮັບການທົດສອບເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕືງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ອີງຕາມ
ທ່ານນາງ Jane Golley ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງອອສເຕຣເລຍກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຈີນຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານນາງ Golley ກ່າວວ່າ “ອອສເຕຣເລຍໄດ້ມີເສັ້ນແບ່ງແບບງ່າຍໆ ໃນທິດທາງ
ຂອງແນວຄິດກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນດ້ານເສດຖະກິດກັບຈີນ ແລະການເປັນ ພັນທະ
ມິດຂອງພວກເຮົາກັບສະຫະລັດແລະພວກເຮົາໄດ້ຄວບຄຸມກຳກັບນຳທັງສອງຢ່າງ
ນີ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້. ແຕ່ມັນປາກົດວ່າ
ມັນໄດ້ມາຮອດທາງແຍກທີ່ຂ້ອນຂ້າງສຳຄັນ ທ່ານຮູ້ບໍ ໃນຂະນະ ທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເ
ພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບຈີນ ແລະທ່ານຮູ້ບໍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້າຕະ
ຫລອດເຖິງເລື່ອງທົ່ວໆໄປນຳດ້ວຍ. ເພາະສະນັ້ນ ອອສເຕຣເລຍ ຈະຂັດທ້າຍເຮືອ
ແບບໃດຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ມີເລ້ຫຼ່ຽມຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາຫ້າມື້ນັ້ນ ທ່ານຫຼີ ເກີ້ຈຽງ ຄາດວ່າຈະຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຂອງອອສເຕຣເລຍເຂົ້າຮ່ວມກັບຂໍ້ລິເລີ້ມ “ສາຍພານແລະ ຫົນທາງຫຼື
Belt and Road ຂອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເນັ່ງຍາວຢຽດຈາກ
ເອເຊຍກາງ ໄປຫາຢູໂຣບ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດເອເຊຍອາ ຄະເນ ເອເຊຍໃຕ້ ແລະ
ອາຟຣິກາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍຍັງຄາດວ່າ ຈະເວົ້າເຖິງການມີໜ້າທາງທະຫານເພີ່ມ
ຂຶ້ນຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Malcolm Turnbull ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ຈະ “ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະແບບສ້າງສັນ” ຕໍ່ທ່ານຫລີ ເກີ້ຈຽງກ່ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຕືງ
ເຫລົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
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