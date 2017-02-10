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ຜູ້ບັນຊາການ ທະຫານ ສຫລ ກ່າວວ່າ ສົງຄາມ ໃນອັຟການິສຖານ ຕົກຢູ່ໃນ “ສະພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ”

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫລັດ ໃນອັຟການິສຖານ ນາຍພົນ John W. Nicholson.

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫລັດ ໃນອັຟການິສຖານ ນາຍພົນ John W. Nicholson.

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ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ນາຍ​ພົນ John Nicholson ກ່າວ​ຕໍ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ກອງທັບ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ກຳລັງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫລັງ ​ຈາກ​ສະຫະ ລັດ ພວມ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ “ສະພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ” ​ໃນ​ສົງ ຄາມ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 15 ປີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເພື່ອ​ທັບ​ມ້າງ​ສະພາບ​ການ ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ທະຫານ​ຕື່ມ​ອີກ “​ສອງ​ສາມ​ພັນ​ຄົນ” ​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ໃສ່​ກຳລັງ ທະຫານ​ສະຫະລັດ 8,400 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ເວລາ​ນີ້.

ນາຍ​ພົນ Nicholson ​ໄດ້​ຖືກ​ຊັກ​ຖາມໂດຍ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ເພື່​ອຮັບ​ມື​ກັບ​ສົງ ຄາມ​ທີ່​ແກ່ຍາວ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ຢູ່​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

Nicholson: 'Stalemate' in Afghanistan Requires 'Offensive Capability'
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ນາຍ​ພົນ Nicholson ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ​ແມ່ນ​ກະ​ແຈ ສຳຄັນ​ເພື່ອ​ທັບ​ມ້າງ​ສະພາບ​ການ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ​ແລະ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກຳລັງ​ທະຫານສະ ຫະລັດ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ເພີ້ມນັ້ນ ຈະ​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ຝຶກ​ແອບ ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ ​ແລະ ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຕ່າງໆ ກຳລັງພິ​ເສດ ແລະ​ກຳລັງ​ທັບ​ອາກາດ​ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ຈະ​ມີ “​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ” ຕໍ່​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ.

ອີງ​ຕາມ​ນາຍ​ພົນ Nicholson ​ແລ້ວ ກຳລັງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດສະຫຼະ​ 80 ​ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະເຊີນກັບ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມຕາຍສູງ​ກວ່າ​ໃນ​ປີ​ກ່ອນໆ.

US Commander in Afghanistan: 'Few Thousand' More International Troops Needed
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ມີ​ທະຫານ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຫຼາຍກວ່າ 6,700 ຄົນ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ມາ​ຈົນ​ຮອດ ວັນ​ທີ 12 ພະຈິກ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ທຸກໆ​ສາມ​ເດືອນ ​ໂດຍ​ຄະ ນະ​ກວດກາ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ບູລະນະ​ສ້າງສາ​ອັຟກາ​ນິສຖານ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ​ຈຳ ນວນທະຫານ 6,600 ຄົນ ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ປີ 2015.

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