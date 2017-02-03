ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງທຳອິດຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ລັດຖະມົນຕີທີ່ຫາກໍຖືກຮັບ ຮອງເອົາ ໄດ້ແນະນຳຕົນເອງວ່າ ທ່ານ “ເປັນຄົນໃໝ່” ແລະທ່ານໄດ້ລະມັດລະວັງຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະບັນດາພະນັກງານອື່ນໆວ່າຢ່າໃຫ້ “ເລື່ອງສ່ວນຕົວເປັນສິ່ງຂັດຂວາງ ຕໍ່ຄວາມສາມາດ ໃນການທີ່ຈະປະຕິດບັດງານເປັນທີມດຽວກັນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ບັນດາພະນັກງານຂອງກະຊວງຫລາຍຮ້ອຍຄົນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ໄປເຖິງມື້ທຳອິດ ໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ສອງມື້ລຸນຫລັງທີ່ບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 1,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນສະແດງການ ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໂດຍຜ່ານໜັງສືສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ທ່ານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃຫ້ໂຈະພວກເດີນທາງມາຈາກບັນດາເຈັດປະເທດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະນຳໃຊ້ບັນດາຜູ້ມີພອນສະຫວັນຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດໃນຊ່ອງທາງ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ “ນີ້ອາດ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຈຳນວນນຶ່ງຕໍ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາຕາມປະເພນີ ຢູ່ໃນກະຊວງນີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີກະຊວງຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍ ບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານ Tillerson ວ່າ ເປັນການສົນທະນາທີ່ຈິງຈັງ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງພິເສດຕໍ່ ຄວາມຢູ່ດີເປັນສຸກຂອງສະ ມາຊິກທັງໝົດຂອງທີມ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.”
ທ່ານ Tillerson ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ “ຄວາມສື່ຊັດຈະນຳພານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຈະເລີ້ມໂດຍການເຮັດພື້ນຖານວ່າ ພວກເຮົາຈະເຂົ້າຫາກັນຢ່າງໃດ.”
ສະພາສູງໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Tillerson ອະດີດປະທານແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ນໍ້າມັນ ແລະແກັສ Exxon Mobil.
ທ່ານໄດ້ສືບທອດບັນຫາທ້າທາຍຂອງໂລກຫລາຍຢ່າງ ຮວມທັງສົງຄາມຊີເຣຍ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງ ເກົາຫລີເໜືອ ແລະການເອົາທ່າທີທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຂອງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ.
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