ຄຳເຫັນ ທ່ານ Tillerson ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງທ່ານທຣຳ ສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ

ມີລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະຫລຸບການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ
ເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງຕົນ ແຕ່ປາກົດວ່າ ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບວ່າ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຈຳກັດ ການພັດທະນາອາ ວຸດນິວເຄລຍ ຂອງລັດຖະບານ
ເກົາຫຼີເໜືອ ແນວໃດ.
ພຽງຢາງ ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ການເຕືອນຂອງນານາຊາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ
ຂີປະນາວຸດ ລັດສະໝີປານກາງເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງຕົນ ທາງທິດຕາເວັນອອກ
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະພັດທະ
ນາ ລູກສອນໄຟ ທີ່ຕິດດ້ວຍຫົວລະເບີດຄິວເຄລຍ -ຊຶ່ງອາດຈະຖະຫລົ່ມແຜ່ນດິນໃຫຍ່
ຂອງສະຫະລັດໄດ້. ລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນ ຈາກສະຖານທີ່ຢູ່ພາກພື້ນດິນ ໃກ້ກັບ
ເມືອງ Sinpo ທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງມັນໄດ້ບິນໄປ
ໃນໄລຍະປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ແຕ່ “ບໍ່ໄດ້ມີທ່າທາງເປັນໄພ ຕໍ່ທະວີບອາເມຣິກາ
ເໜືອ” ດັ່ງທີ່ ສູນບັນຊາກການເຂດປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນ ໂຊລ ແລະ ໂຕກຽວ ໄດ້ຕອບໂຕດ້ວຍການ
ກ່າວ ປະນາມ ໂດຍເອີ້ນການທົດລອງນັ້ນ ວ່າ ເປັນການທ້າທາຍຢ່າງເປີຍເຜີຍ ຕໍ່ມະຕິ
ທັງຫຼາຍ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເປັນ “ເສັ້ນທາງ
ຂອງການທຳລາຍລ້າງຕົວເອງ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການ
ສັ້ນໆສະບັບນຶ່ງ ທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກນັກວິເຄາະຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພາກັນຄາດຄະເນ ກ່ຽວ
ກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ອາດຈະຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ການໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງທີ່ບໍ່ທຳມະດາຂອງວໍຊິຕັນ.
ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ລັດສະໝີປານກາງ ອີກລູກນຶ່ງ. ສະຫະລັດ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງເກົາຫຼີເໜືອ ມາຫຼາຍພໍສົມຄວນແລ້ວ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງຕື່ມອີກ.”
ທ່ານ Dennis Wilder ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ອາວຸໂສ ຮັບຜິດຊອບ ເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກ ຢູ່ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ George
W. Bush ມີທັດສະນະ ຕໍ່ຖະແຫລງການຂອງທ່ານ Tillerson ວ່າເປັນການເຕືອນ ທີ່
ຮີບດ່ວນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ມັນຍັງປາກົດວ່າ ເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ຍຸດທະສາດທີ່ເປີດກວ້າງ” ໂດຍທີ່ທຳນຽບຂາວພາຍໃຕ້ການນຳພາ
ຂອງທ່ານທຣຳ ຈະກົດດັນຕໍ່ຈີນ.
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