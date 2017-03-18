ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ທ່ານ Tillerson ກ່າວຢູ່ຈີນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ອັນຕະລາຍ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ Wang Yi (ຂວາ)ສຳພັດມືກັບ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson (ຊ້າຍ) ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ Wang Yi (ຂວາ)ສຳພັດມືກັບ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson (ຊ້າຍ) ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກຳລັງ​ຢູ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ເປັນບ່ອນ​ຢຸດ​ແວ່​ແຫ່ງ
​ທີ​ສາມແລະ​ເປັນ​ກໍ​ແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນການ​ຢ້ຽມຢາມ​ເອ​ເຊຍ​ຂອງ​ທ່າ​ນ ​ທີ່ເພັງ​ເລັງ​ໃສ່​
ເກົາຫລີ​ເໜືອ ພ້ອມ​ທັງໂຄງການສ້າງອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຂອງ​ປະ​
ເທດ​ດັ່ງກ່າວ.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາມື້ນີ້
ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້ພົບ​ປະ​ກັບຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍຈີນ ທ່ານ Wang Yi ​ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ ຄວາມ​ເຄັ່ງ
​ຕຶງ​ບ​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ “ລະດັບ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສູງ.”

ຫົວໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ
​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທີ່​ວ່າ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ແຫລມ​ເກົາຫລີ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ
​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສູງ ​ເວລາ​ນີ້.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ເພື່ອເບິ່ງ
ວ່າ ພວກ​ເຮົາຈະ​ສາມາດ​ຫຼືບໍ່​ ໃນ​ການນຳ​ເອົາ​ລັດຖະບານ​ຢູ່​ພຽງ​ຢາງ​ໄປ​ສູ່​ຈຸດ​ບ່ອນ​ທີ່​
ເຂົາ​ເຈົ້າຕ້ອງການ​ເພື່ອ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຕ່າງ​ອອກ ​ໄປ ປັບ​ປ່ຽນ​ເສັ້ນທາງ​ໃຫ້​ຖືກ
ຕ້ອງ ​ແລະ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ພັດທະນາ​ອາ
ວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ.”

ທ່ານ Tillerson ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບປະທານ​ປະ​ເທດຈີນທ່ານ Xi Jinping ​ໃນ​
ວັນ​ອາທິດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້. ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ເລື່ອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ແລ້ວ ມີ​ທ່າ​ທາງ​ວ່າ ການ​
ຫາລື​ກັນ​ແມ່ນ​ຈະ​ແນ​ໃສ່​ເລື່ອງ​ການ​ຄ້າແລະ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີ​ນ​ໃຕ້.

​ໃນຕົ້ນອາທິດ​ນີ້ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈີນ ​ເລີ້ມ
ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍ​າມ​ເພື່ອ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ປະຖິ້ມ​ໂຄງ ການ​ນິວ
ເຄລຍຂອງ​ຕົນ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ຈີນ ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ
ຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ລັດຖະບານ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ Soul ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ ນະໂຍ ບາຍໃຊ້
"ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ອົດທົນ” ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ
​ທາງ​ທະຫານ​ຕໍ່ພຽງ​ຢາງ​ແມ່ນ​ເປັນ “ທາງ​ເລືອກນຶ່ງ​ທີ່ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ.”

ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ ​“​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ຕ້ອງເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ມີ​ທາງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​
ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ມີ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ໝັ້ນຄົງ​ແລະຄວາມ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີໃນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​” ​ນັ້ນ
ກໍ​ແມ່ນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ “ຈະ​ຕ້ອງ​ປະຖິ້ມ ການ​ພັດທະນາ ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ລູກ​ສອນ​ໄຟ
​ຂີ​ປະ​ມາ​ວຸດ ​ແລະ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ມີ​ອະນຸພາບຮ້າຍ​ແຮງ​ອື່ນໆ.”

ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ຮ່ວມກັບ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ທ່ານ
Yun Byan-se ນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ກ່າວ​ວ່າ ““ຄວາມ​ສາມາດ​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​
ກວ້າງຂວາງ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ” ກຳລັງຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຮັບມື​ກັບ​ປະ​ເທດ​ທີ່ໂດດ ດ່ຽວ
ດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Tillerson Asia
please wait
0:03:18
0:00:00 /0:03:18
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG