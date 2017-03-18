ທ່ານ Tillerson ກ່າວຢູ່ຈີນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ອັນຕະລາຍ

ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງຢູ່ທີ່ປະເທດຈີນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງ
ທີສາມແລະເປັນກໍແຫ່ງສຸດທ້າຍໃນການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງທ່ານ ທີ່ເພັງເລັງໃສ່
ເກົາຫລີເໜືອ ພ້ອມທັງໂຄງການສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟ ຂອງປະ
ເທດດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້
ຫລັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ທ່ານ Wang Yi ໂດຍເວົ້າວ່າ ຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງບໃນແຫຼມເກົາຫຼີແມ່ນຢູ່ໃນ “ລະດັບທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ.”
ຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມເຫັນ
ແບບດຽວກັນແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫລມເກົາຫລີແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
ທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ເວລານີ້.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເບິ່ງ
ວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼືບໍ່ ໃນການນຳເອົາລັດຖະບານຢູ່ພຽງຢາງໄປສູ່ຈຸດບ່ອນທີ່
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຕ່າງອອກ ໄປ ປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງ ແລະເຄື່ອນໄຫວໄປຈາກການພັດທະນາອາ
ວຸດນິວເຄລຍ.”
ທ່ານ Tillerson ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນທ່ານ Xi Jinping ໃນ
ວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້. ນອກເໜືອໄປຈາກເລື່ອງເກົາຫລີເໜືອແລ້ວ ມີທ່າທາງວ່າ ການ
ຫາລືກັນແມ່ນຈະແນໃສ່ເລື່ອງການຄ້າແລະບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ ເລີ້ມ
ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອປະຖິ້ມໂຄງ ການນິວ
ເຄລຍຂອງຕົນ. ທ່ານຍັງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຈີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງໂທດຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອກົດດັນລັດຖະບານເກົາຫລີເໜືອ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Soul ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ ນະໂຍ ບາຍໃຊ້
"ຍຸດທະສາດອົດທົນ” ກັບເກົາຫລີເໜືອໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວແລະການປະຕິບັດງານ
ທາງທະຫານຕໍ່ພຽງຢາງແມ່ນເປັນ “ທາງເລືອກນຶ່ງທີ່ຢູ່ເທິງໂຕະ.”
ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ “ເກົາຫລີເໜືອຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ມີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະ
ນຳໄປສູ່ການມີອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີໃນດ້ານເສດຖະກິດ” ນັ້ນ
ກໍແມ່ນເກົາຫຼີເໜືອ “ຈະຕ້ອງປະຖິ້ມ ການພັດທະນາ ອາວຸດນິວເຄລຍ ລູກສອນໄຟ
ຂີປະມາວຸດ ແລະອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.”
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ
Yun Byan-se ນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ ““ຄວາມສາມາດ ໃນຂອບເຂດທີ່
ກວ້າງຂວາງຈຳນວນນຶ່ງ” ກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮັບມືກັບປະເທດທີ່ໂດດ ດ່ຽວ
ດັ່ງກ່າວ.
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