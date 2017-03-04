ລມຕ Tillerson ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຂະນະທີ່ ກະຊວງ ຕ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍ ລາຍງານ ສິດທິມະນຸດ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ປ້ອງກັນການເຜີຍແຜ່ຢ່າງງຽບໆກ່ຽວກັບລາຍ
ງານສິດທິມະນຸດປະຈຳປີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່າມກາງ ທີ່ມີການຕິຕຽນ ລັດຖະມົນຕີ
ທ່ານ Rex Tillerson ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ທີ່ເຄີຍກະທຳມາໂດຍບໍ່ໄດ້ນຳສະ
ເໜີລາຍງານນີ້ ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນ
ດານັກຂ່າວຊາບ ກ່ຽວກັບລາຍງານປະຈຳປີ 2016 ໃນການເຄົາລົບນັບຖື ສິດທິມະ
ນຸດຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະປະຕິເສດ ຕໍ່ການຕິຕຽນຂອງກຸ່່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ວ່າການເປີດເຜີຍລາຍງານນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດ
ລ່ວງໜ້າກ່ອນນຶ່ງມື້ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະບໍ່ໄດ້ມີ ທ່ານ Tillerson ເຂົ້າ
ຮ່ວມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ລາຍງານນີ້ ກ່າວຢູ່ໃນໂຕຂອງມັນເອງ.
ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ຄວາມຈິງຄວນທີ່ຈະເປັນເລື່ອງ
ຢູ່ທີ່ນີ້. ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ Tillerson ກ່າວຢ່າງແຈ້ງຂາວຢູ່ໃນລະຫວ່າງການ
ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງທ່ານ ໃນທັດສະນະຂອງ ທ່ານ ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະຄວາມສຳຄັນ ທີ່ມີຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະຫະລັດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນຄຳຖະແຫລງການຂອ ທ່ານ Tillerson ລະຫວ່າງ
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ “ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ເລື່ອງສິດທິມະນຸດ ແລະຫລັກການນຳພາ ທີ່ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ.”
ເວລາພວກນັກຂ່າວຖາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ
ເປັນຫຍັງ ທ່ານ Tillerson ຈຶ່ງບໍ່ເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍລາຍງານນີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າກະ
ຊວງຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງການນຳເອົາລາຍງານີ້ອອກມາເຜີຍແຜ່ ໂດຍປາດສະຈາກ
ການຊັກຊ້າໃດໆ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Right Watch ແລະ Human Right First
ຕ່າງກໍໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ລາຍງານຢ່າງງຽບໆ ທີ່ໄດ້ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍເປັນເວລາຫລາຍພັນຊົ່ວໂມງ. ລາຍ
ງານປະຈຳປີຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີການອ່ານກັນຢ່າງລະ ມັດລະວັງ
ໂດຍບັນດາລັດຖະບານ ແລະພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human
Rights Watch ທ່ານ Kenneth Roth ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນ Tweeter ວ່າ ໃນຂະນະ
ທີ່ທ່ານ Tillerson ອາດຈະບໍ່ຢາກຕອບຄຳຖາມຂອງກັບພວກນັກຂ່າວ ແຕ່ທ່ານ
ກໍໄດ້ປະຕິບັດຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງກະຊວງ ໃນ ດ້ານສິດ
ທິມະນຸດ ຢູ່ໃນບົດນຳຂອງລາຍ ທີ່ກ່າວວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງສິດທິມະນຸດ. ການຜະລິດລາຍ ງານ
ເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີຕໍ່ສິດເສລີພາບ
ປະຊາທິປະໄຕ ແລະສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີການຄ້ຳປະກັນແກ່ທຸກໆສ່ວນບຸກຄົນຢູ່
ໃນທົ່ວໂລກ.
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