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ລມຕ Tillerson ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຂະນະທີ່ ກະຊວງ ຕ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍ ລາຍງານ ສິດທິມະນຸດ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສຫລ ທ່ານ Tillerson ເດີນທາງ ໄປເຖິງນະຄອນ Mexico City ປະເທດ Mexico ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸພາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສຫລ ທ່ານ Tillerson ເດີນທາງ ໄປເຖິງນະຄອນ Mexico City ປະເທດ Mexico ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸພາ 2017.

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ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຢ່າງ​ງຽບໆ​ກ່ຽວກັບລາ​ຍ
ງານ​ສິດທິມະ​ນຸດ​ປະຈຳ​ປີ ໃນວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທ່າມກາງ ​ທີ່​ມີການ​ຕິຕຽນ​ ລັດຖະມົນຕີ
ທ່ານ Rex Tillerson ທີ່​ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ປະ​ເພນີ ທີ່​ເຄີຍ​ກະທຳ​ມາ​ໂດຍ​ບໍ່ໄດ້​ນຳສະ
​ເໜີ​ລາຍ​ງານນີ້ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ບັນ
​ດາ​ນັກ​ຂ່າວຊາບ ກ່ຽວ​ກັບລາຍ​ງານປະຈຳ​ປີ 2016 ​ໃນ​ການ​ເຄົາລົບ​ນັບຖື ສິດທິ​ມະ
ນຸດຂອງປະ​ເທດຕ່າງໆ ​ແລະ​ປະຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ການ​ຕິຕຽນ​ຂອງ​ກຸ່່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ
​ ​ແລະ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ທີ່​ວ່າການ​ເປີດ​ເຜີຍລາຍ​ງານນີ້ ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການປະກາດ
ລ່ວງ​ໜ້າ​ກ່ອນ​ນຶ່ງ​ມື້ ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ ທ່ານ Tillerson ​ເຂົ້າ
ຮ່ວມ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ ​ກ່າວໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ລາຍ​ງານນີ້ ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ໂຕ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ.
ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້. ຄວາມ​ຈິງ​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ເລື່ອງ
ຢູ່​ທີ່​ນີ້. ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ Tillerson ກ່າວ​ຢ່າງ​ແຈ້ງ​ຂາວ​ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງການ
​ຮັບ​ຟັງຄຳ​ໃຫ້ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ການ​ແຕ່ງທ່ານ ​ໃນ​ທັດສະນະ​ຂອງ​ ທ່ານ​ ກ່ຽວ​ກັບ​
ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ​ຄວາມ​ສຳຄັນ ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງສະຫະລັດ.”

​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດໃນຄຳ​ຖະ​ແຫລ​ງການຂອ ​ທ່ານ Tillerson ລະ​ຫວ່າງ
ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ “​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ​ວາ​ມໝັ້ນ​ໝາຍ
​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕໍ່ເລື່ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະຫລັກການ​ນຳພາ ​ທີ່ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
​ແມ່ນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ.”

​ເວລາ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຖາມ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ບໍ່​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ວ່າ
​ເປັນ​ຫຍັງ ທ່ານ Tillerson ຈຶ່ງບໍ່​ເປັນ​ຜູ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ງານນີ້ ​ແຕ່​ກໍໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ກະ
ຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຕ້ອງການ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ງານີ້​ອອກ​ມາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​
ການ​ຊັກຊ້າ​ໃດໆ.

ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ Human Right Watch ​ແລະ Human Right First
ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ຢ່າງ​ແຮງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ລາຍ​ງານຢ່າງ​ງຽບໆ ທີ່ໄດ້ສະທ້ອນ
​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຮູ້​ອິດ​ເມື່ອຍ​ເປັນ​ເວລາຫລາຍ​ພັນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​. ລາຍ​
ງານ​ປະຈຳ​ປີ​ຂອງ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແມ່ນ​ມີ​ການອ່ານກັນ​ຢ່າງ​ລະ ມັດລະວັງ
ໂດຍບັນດາ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ພວກປົກ​ປ້ອງສິດທິ​ມະ​ນຸດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ຜູ້ອຳນວຍການ​ບໍລິຫານ ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ Human
Rights Watch ທ່ານ Kenneth Roth ​ໄດ້​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ Tweeter ວ່າ​ ໃນ​ຂະນະ
​ທີ່​ທ່ານ Tillerson ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຢາກ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແຕ່ທ່ານ
​ກໍ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຫຼັກການ​ພື້ນຖານ ​ໃນຄວາ​ມໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ກ​ະຊວງ​ ​ໃນ ດ້ານ​ສິດ​
ທິມະ​ນຸດ ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ນຳ​ຂອງ​ລາຍ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ ຜົນ​ປະ​
ໂຫຍ​ດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ. ການຜະລິດ​ລາຍ ​ງານ
​ເຫລົ່າ​ນີ້​ ໄດ້ເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ສິດ​ເສລີພາບ
ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ແລະ​ສິດທິ​ມະນຸ​ດ ທີ່​ມີ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ແກ່​ທຸກໆສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ຢູ່
ໃນທົ່ວ​ໂລກ.

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