ນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍໃຊ້ "ຍຸດທະສາດອົດທົນ” ກັບເກົາ
ຫລີເໜືອ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ແລະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ພຽງຢາງ ແມ່ນ
ເປັນ “ທາງເລືອກນຶ່ງທີ່ຢູ່ເທິງໂຕະ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ໃຫ້ຄວາມ ເຫັນ
ຢ່າງແຂງຂັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Seoul ໂດຍກ່າວວ່າ “ເກົາຫລີເໜືອຕ້ອງ
ເຂົ້າໃຈວ່າ ມີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການມີອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມ
ອຸດົມຮັ່ງມີໃນດ້ານເສດຖະກິດ” ກໍແມ່ນເກົາຫຼີເໜືອ “ຈະຕ້ອງປະຖິ້ມ ການພັດທະນາ
ອາວຸດນິວເຄລຍ ລູກສອນໄຟຂີປະມາວຸດ ແລະອາວຸດທີ່ມີອະນຸ ພາບຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.”
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Yun
Byung-se ນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ “ຄວາມສາມາດ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງ
ຂວາງຈຳນວນນຶ່ງ” ກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບປະເທດທີ່ໂດດດ່ຽວ
ດັ່ງກ່າວ.
ເກົາຫລີໃຕ້ແມ່ນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທີສອງໃນການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງລັດຖະ ມົນຕີ
ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ທ່ານ Tillerson ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນ Tokyo ວ່າ "ມັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວ
ວ່າ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ” ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະ
ຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ມາ 20 ປີແລ້ວ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມ ລົ້ມແຫລວ ເພື່ອກີດ
ກັນບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ມີອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ເຫດຜົນສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ທ່ານມາຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດກໍຄືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນ ກັບຢິ່ປຸ່ນ ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈີນ ທີ່ຈະດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ
ເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Fumio Kishida ວ່າ “ເກົາຫລີເໜືອ ແລະປະຊາຊົນຂອງຕົນບໍ່ຕ້ອງ
ຢ້ານກົວສະຫະລັດຫລືບັນດາເພື່ອນບ້ານເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ພຽງ ແຕ່ຢາກຈະ
ຊອກຊ່ອງທາງເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິກັບເກົາຫລີເໜືອ. ດ້ວຍເຫດ ຜົນດັ່ງກ່າວຢູ່
ໃນໃຈ ສະຫະລັດຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອປະຖິ້ມໂຄງການສ້າງອາວຸດນິວ
ເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ ແລະລະເວັ້ນຈາກ ການທ້າທາຍ
ເກາະຜິດໃດໆຕື່ມອີກ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕື່ມວ່າ ສະຫະລະລັດມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະປ້ອງກັນ
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະພັນທະມິດອື່ນໆ “ຢ່າງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ."
ບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ Tillerson ກໍຄືທີ່ປະເທດຈີນ ບ່ອນທີ່ໝາຍກຳ
ນົດການຂອງທ່ານ ແມ່ນຮວມທັງການພົບປະ ກັບປະທານປະເທດ Xi Jinping.
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