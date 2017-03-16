ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່
ຈະແຈ້ງ ແລ້ວວ່າ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີການອື່ນ” ຫຼັງຈາກທີ່ມີການດຳເນີນຄວາມ
ພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດມາໄດ້ 20 ປີ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ ເພື່ອກີດກັນ
ບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນຄວາມຄອບຄອງ.
ໃນການຖະແຫລງ ທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທຳອິດໃນການເດີນ
ທາງຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ ໃນຖານະຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຫດຜົນສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ທ່ານມາຂົງເຂດນີ້ ກໍແມ່ນວ່າ ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນທັດສະນະຄວາມເຫັນ ກັບຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຈີນ ກ່ຽວກັບວິທີການອື່ນໆ
ທີ່ຈະດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີ ການ
ຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Fumio Kishida ວ່າ “ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງ
ຕົນ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ສະຫະລັດ ຫຼື ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ ທີ່ພຽງແຕ່ ຢາກຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ ກັບເກົາຫຼີ
ເໜືອເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີແນວຄິດຈິດໃຈນີ້ ສະຫະລັດ ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ
ຍົກເລີກ ໂຄງການອາວຸດນິວເລຄຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ ແລະ
ຫລີກເວັ້ນຈາກການເກາະຜິດໃດໆຕໍ່ໄປອີກ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະ
ປົກປ້ອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດອື່ນ “ຢ່າງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ.”
ທ່ານ Tillerson ຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ບ່ອນ
ຢຸດແວ່ສຸດທ້າຍ ກໍຄືຈີນ ຊຶ່ງລາຍການປະຊຸມຂອງທ່ານ ແມ່ນຮວມທັງການພົບປະກັບ
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ ຈີນ ມີ ບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຍົກເລີກໂຄງ
ການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແລະ ທ່ານໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຈີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ມາດຕະການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຈະກົດດັນລັດຖະບານ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກັນກັບຈີນ ໃນຂະນະທີ່ຈະມີ
ການເອົາມາດຕະການຕ່າງໆຕື່ມອີກ ທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຈະ
ພິຈາລະນາ ຮັບເອົາ ເພື່ອຈະຊ່ອຍນຳເອົາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ປ່ຽນທ່າທີກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕົນຈະຕ້ອງມີອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນອະນາຄົດ.”
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