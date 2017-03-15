ທ່ານ Tillerson ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດ ໃນເອເຊຍ ທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ເລີ່ມການເດີນທາງ ຢ້ຽມຢາມສາມປະເທດໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດມີຄວາມໝັ້ນໃຈຂຶ້ນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິທີຕ່າງໆ
ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ໝາຍກຳນົດການໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ລວມມີການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Fumio
Kishida ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ.
ທ່ານຈະເດີນທາງໄປປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນມື້ວັນສຸກ ເພື່ອເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ
ຮັກສາການ ທ່ານ Hwang Kyo-anh ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Yun Byung-se, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ນຳຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານໃນປະເທດທີ່
ກຳລັງຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້.
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ຕ້ອນຮັບກອງທັບ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງ
ລູກສອນໄຟ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສະຫະລັດ
ເພື່ອເພີ້ມຄວາມກົດດັນທາງການທູດ ແລະ ເສດຖະກິດຕໍ່ ພຽງຢາງ. ຖະແຫຼງການສະບັບ
ໜຶ່ງຂອງກອງທັບເຮືອທີ 7 ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັນທະມິດສາມປະເທດໄດ້ດຳເນີນ
ການຝຶກຊ້ອມ ໃນທະເລທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມ ເກົາຫຼີ ທີ່ມີການແບ່ງແຍກ
ແລະ ພາກເໜືອຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບອາວຸດຮ່ວມ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ Tillerson ແມ່ນຈະໄປປະເທດ ຈີນ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງ
ຫຼັກຂອງທ່ານ ແມ່ນພົບປະກັບປະທານປະເທດ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ເພື່ອວາງແຜນສຳລັບ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ສີ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ
ທຣຳ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ.
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