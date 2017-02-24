ພວກຜູ້ນຳ ເມັກຊິໂກ ແຈ້ງໃຫ້ ລມຕ ສະຫະລັດ ຊາບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກັງວົນ ແລະ ບໍ່ພໍໃຈ

ທ່່າມກາງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງກຳແພງແລະການເນລະເທດນັ້ນ ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ເມັກຊິໂກສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກທ່ານ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນເມັກຊິໂກທ່ານ Miguel Angel Osorio Chong ກ່າວ
ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບມາດຕະການທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ໄດ້ຖະແຫຼງໂດຍລັດຖະ
ບານສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເມັກຊິໂກ.”
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ສ່ວນທ່ານ Luis Videgaray Caso ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເມັກຊິໂກກ່າວວ່າ
“ຍັງມີຄວາມວິຕົກກັງວົນແລະຄວາມໂກດແຄ້ນໃນໝູ່ຊາວເມັກຊິໂກກ່ຽວກັບອັນທີ່ເບິ່ງ
ກັນວ່າ ເປັນນະໂຍບາຍທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ
ແລະສຳລັບຊາວເມັກຊິໂກຢູ່ທີ່ນີ້ແລະຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການພົບປະ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດສະຫະລັດທ່ານ Rex Tillerson ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ທ່ານ John Kelly.
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ທ່ານ Tillerson ແລະທ່ານ Kelly ໄດ້ປາກົດໂຕຕໍ່ໜ້າສື່ມວນຊົນຮ່ວມກັບລັດຖະມົນ
ຕີເມັກຊິໂກທັງສອງທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເມັກຊິໂກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງ
ພວກນັກຂ່າວ.
ທ່ານ Tillerson ໃນຖະແຫລງຂ່າວເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງຕ່າງກໍເປັນ
ປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງນັ້ນ ບາງຄັ້ງບາງຄາວພວກເຮົາກໍຈະມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແຕ່ການເຈລະຈາຂອງທ່ານ ແມ່ນມີໝາກມີຜົນແລະມອງການໄປໜ້າ.
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ສ່ວນທ່ານ Kelly ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຈະບໍ່ມີການເນລະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຈະບໍ່ມີ
ການໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ຈັບກຸມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ພາຍໃຕ້ການ
ປາບປາມໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ
ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ Kelly ແມ່ນຂັດແຍ້ງກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ
ມື້ດຽວກັນຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວເຖິງແຜນການ ຂອງທ່ານວ່າ ເປັນ
“ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ