ນາຍົກ May ກ່າວວ່າ ອັງກິດ ກັບ ສະຫະລັດ ສາມາດເປັນຜູ້ນຳ ຮ່ວມກັນໄດ້

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຟື້ນຟູ “ສາຍພົວພັນພິເສດ” ກັບສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ອັງກິດ ກະກຽມທີ່ຈະຖອນຕົວ ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump
ເລີ່ມການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ May ແມ່ນເດີນທາງໄປນະຄອນ Philadelphia ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້. ທ່ານນາງຈະເປັນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ
ທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານ Trump ທີ່ນະຄອນວໍຊີງຕັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານນາງ May ມີໝາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະໃຫ້ການຖະແຫຼງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກ Republican ຊຶ່ງອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ມີການກະກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວນັ້ນ ທ່ານນາງຈະເນັ້ນໜັກເຖິງປະຫວັດຂອງສາຍພົວພັນທີ່ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ເຮັດໃຫ້ໂລກກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ.” ທ່ານ Trump ແລະຮອງປະທາ ນາທິບໍດີ Mike Pence ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ບ່ອນພັກຜ່ອນດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດ ມື້ນີ້.
ອີງຕາມຄຳເວົ້າບາງຕອນທີ່ມີການກະກຽມໄວ້ນັ້ນ ທ່ານນາງ May ຈະກ່າວວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຄົ້ນພົບອີກ ໃນຄວາມໝັ້ນໃຈນຳກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ເລີ້ມການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ກໍຄືກັນກັບພວກເຮົາທີ່ເລີ້ມການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ໃນ ປະ ເທດພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີໂອກາດ ແນ່ນອນ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອ ຟື້ນຟູສາຍພົວພັນພິເສດ ສຳລັບສັກກະລາດໃໝ່ນີ້. ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະນຳພານຳ ກັນຕື່ມອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ພວກຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພື່ອປະຕິຮູບສາຍພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງພວກເພິ່ນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການຄ້າ. ອັງກິດໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ
ແລະທ່ານ Trump ກໍຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາການຄ້າພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດ
ປາຊິຟິກ ຫຼື TPP ຊຶ່ງມີີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະໄດ້ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ຢູ່ ໃນທົ່ວໂລກ.
ແຜນການຂອງທ່ານນາງ May ໃນການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບແມ່ນຮວມ ທັງ ໃຫ້ບູລິມະສິດ ໃນການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໃນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານເທື່ອ.
ການມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດຂອງທ່ານນາງ ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ລົງນາມ
ໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ທີ່ຈະສ້າງກຳແພງໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ Mexico ແລະກະກຽມທີ່ຈະອອກດຳລັດ ບໍ່ຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບຕື່ມແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກກຸ່ມ 6 ປະເທດມຸສລິມ.
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