ກະສັດໄທ ລົງພະນາມ ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບໃໝ່ ເພື່ອແຜ້ວທາງ ໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງ

ກະສັດໄທ ໄດ້ລົງພະນາມໃນລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນສະ
ບັບທີ 20 ຂອງປະເທດ ນັບແຕ່ການປົກຄອງ ແບບມີສິດເດັດຂາດຂອງກະສັດ ໄດ້
”ຖືກລົບລ້າງ ໃນປີ 1932.
ກະສັດ ວະຊິຣາລົງກອນ ໄດ້ຊົງໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນດັ່ງກ່າວໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໃນພິທີອັນສະງ່່າຜ່າເຜີຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາສະມາ ຊິກຂັ້ນ
ສູງ ໂດຍລັດຖະບານທະຫານຂອງປະເທດຢູ່ທີ່ພະທີ່ນັ່ງອະນັນຕະສະມາຄົມ ໃນ
ບາງກອກ.
ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບນີ້ ຈະແຜ້ວທາງໄປສູ່ການ
ເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ທີ່ບໍ່ກາຍເດືອນພະຈິກ ປີ 2018 ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການລ້າຊ້າຊໍ້າ
ແລ້ວຊໍ້າອີກ ໃນການກຳນົດມື້ປ່ອນບັດກ່ອນໜ້ານີ້.
ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນກ່າວວ່າ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນບໍ່ມີປະຊາທິ
ປະໄຕ ໂດຍມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າຂຸນມຸນນາຍທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງ
ເປັນການຖາວອນ ແລະພວກທະຫານ ໂດຍສ້າງຄວາມເສຍຫ່າຍໃຫ້ແກ່ ບັນດາ
ນັກການເມືອງທີ່ຖືກເລືອກ.
ທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກໃນປີ 2014 ຊຶ່ງເປັນການເຮັດລັດ
ຖະປະຫານເທື່ອທີສອງໃນຮອບແປດປີ.
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