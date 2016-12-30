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ປະເທດໄທ ກຳລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ຕ້ານການລະເມີດ ສິດທິມະນຸດ

ບັນດານັກສຶກສາພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກ ກົມຕຳຫລວດ ປະທຸມວັນ ໃນບາງກອກ ປະເທດໄທ.

ບັນດານັກສຶກສາພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກ ກົມຕຳຫລວດ ປະທຸມວັນ ໃນບາງກອກ ປະເທດໄທ.

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ປະ​ເທດ​ໄທ​ກຳລັງ​ພິຈາລະນາ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ ທີ່ແນ​ໃສ່​ການ​ກະທຳຜິດ ທາລຸນ ​ແລະ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຕ່າງໆ.

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ນຶ່ງທີ່​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່ ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຫລາຍ​ໆ​ຢ່າງ ຮວມທັງ​ການ​ຕັດສິນ​ຕິດ​ຄຸກ​ເຖິງ 20 ປີ​ແກ່​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ທີ່​ຖືກ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ການ​ປະພຶດ​ທາລຸນ ຕິດຄຸກ​ເຖິງ 30 ປີ ​ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ທາລຸນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ນຳ​ໄປ​ສູ່ການ​ບາດ​ເຈັບ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ຕິດ​ຄຸກ​ຕະຫລອດ​ຊີວິດ​ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ເສຍຊີວິດ.

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ຜ່ານ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຈາ​ກ​ສະພາ.

ປະທດ​ໄທ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການຕິຕຽນຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ​ກ່ຽວ​ກັບຮ່າງ​ກົດໝາຍ ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ​ການ​ປົກປ້ອງ. ຄະນະ​ກຳມະການສະມາຊິກ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ກ່ຽວ​ກັບຫາຍ​ສາບ​ສູນ ​ໂດຍການ​ບັງຄັບ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ບັນລຸ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ ຫ່ວງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ດ້ານ​ກົດໝາຍ​ ໃນ​ບັນດາ​ຄະດີການ​ບັງຄັບ​ຫາຍ​ສາບສູນ.

ກຸ່ມ​ປະຕິບັດ​ງານ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັງ​ຄັບ ຫລື​ການ​ຫາຍສາບ​ສູນ​ທີ່​ບໍ່​ສະ ໝັກ​ໃຈ ​ໄດ້​ບັນທຶກ 82 ຄະດີຂອງ​ກາ​ນບັງຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 1980 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ Angkhana Neelapaichit ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ ສິດທິ​ມະນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ສາມີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ເປັນ​ທະນາຍຄວາມມຸສລິ​ມ ກ່າວ​ວ່າ ສາ​ນ​ໄດ້​ລົ້ມ​ແຫລວ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫລ​ງ​ເຖິງ​ຄະ​ດິີຂອງ​ການ​ບັງຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ທ່ານ Somchai Neelapaichit ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ​ປີ 2004.

ພວກຕຳຫລວດໄທພາກັນວັດແທກ ຊຸມຝັງສົບທີ່ອຳເພີ ສົງຂຫລາ ປະເທດໄທ.

ພວກຕຳຫລວດໄທພາກັນວັດແທກ ຊຸມຝັງສົບທີ່ອຳເພີ ສົງຂຫລາ ປະເທດໄທ.

ທ່ານ​ນາງ Ankhana ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ 12 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ເຮົາໄດ້​ຍິນ​ຫລາຍ​ຄະດີ​ຂອງ​ການ​ບັງຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ. ​ແຕ່ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຮອດ ​ນຶ່ງ​ຄະດີ​ຄວາມທີ່​ສາມາດ​ຜ່ານ​ເຂົ້າເຖິງສານ. ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງບັນດາ​ຄອບຄົວຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ພາກັນ​ຢ້ານ​ກົວ ​ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ກ້າ​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ.”

“ທ່ານ​ Somchai ​ເຄີຍ​ໄດ້​ບອກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ມີ​ຫລາຍ​ຄະດີ​ຂອງ​ຄົນ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ປະ​ເທດ​ໄທ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລັກພາ​ໂຕ ​ແລະ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ. ​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໄດ້. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າ​ວວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໄດ້​ໝົດ​ເພາະວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານໃດ​ໆ.”

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