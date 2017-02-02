ລັດຖະບານ ທະຫານໄທ ຫາທາງ ສ້າງຄວາມ ປອງດອງຊາດ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ

ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແຜນທີ່ໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ນຳພາໂດຍຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ລັດຖະບານທະຫານໄທ ກຳລັງພະຍາຍາມອີກເທື່ອນຶ່ງ ເພື່ອຫາທາງສ້າງຄວາມປອດອງ ຊາດທາງການເມືອງ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນ ໃນປີ 2018.
ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ “ແຜນທີ່ໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ” ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ນຳພາໂດຍຮອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Prawit Wongsuan.
ທ່ານ Prawit ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍກໍແມ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງພື້ນຖານທີ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ
ນຳກັນ ຂອງທຸກພັກຝ່າຍ ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບແນວຄິດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼາຍ
ຢ່າງ ຮວມທັງການເມືອງ ການພັດທະນາສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.
ທ່ານ Panitan Wattanaygorn ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງ ທ່ານ Prawit ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານ ຫາທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ “ການໂອນອຳນາດ” ຄືນໃຫ້ລັດຖະ
ບານພົນລະເຮືອນ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື່ນ.
ຂໍ້ລິເລີ້ມໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການປະຕິຮູບແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດ ຖະບານ
ທະຫານ ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ຊຶ່ງລັດຖະບານຈະຈັດຕັ້ງ 4 ຄະນະ ກຳມະການຂຶ້ນມາ ເພື່ອຊ່ອຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນທຸກໆບາດກ້າວ “ແຜນທີ່ທາງການເມືອງ” ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທ່ານ Panitan ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທະຫານ ພຽງແຕ່ຢາກຟັງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງພວກນັກການເມືອງ ແລະສະແດງຄວາມຄິດຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານ Panitan ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ສັນຍາບາງສ່ວນກັບມວນຊົນ ອາດເຮັດຂຶ້ນມາໄດ້ ແຕ່
ພວກເຮົາຈະບໍ່ບັງຄັບຜູ້ໃດ ໃຫ້ລົງນາມໃນສັນຍາໃດໆ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກລົງ
ນາມແລະ ແນ່ນອນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະຄວາມປອງດອງຊາດບໍ່ ສາມາດບັງ
ຄັບກັນໄດ້.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບອະນາ ຄົດຂອງຄະນະລັດ
ຖະບານທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່.
ລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍພວກທະຫານ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ໃນການລົງການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ໂດຍທີ່ສະໜອງອຳນາດ
ເພີ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທະຫານ ໃນລັດຖະບານທີ່ຈະຖືກເລືອກຂຶ້ນມາໃນອະນາ ຄົດໂດຍ
ສະເພາະແລ້ວແມ່ນຜ່ານການແຕ່ງຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຈຳນວນ 250 ທ່ານ.
ທ່ານ Panitan ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທະຫານ ພຽງແຕ່ຢາກຟັງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງພວກນັກການເມືອງ ແລະສະແດງຄວາມຄິດຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານ Panitan ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ສັນຍາບາງສ່ວນກັບມວນຊົນ ອາດເຮັດຂຶ້ນມາໄດ້ ແຕ່ພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ບັງຄັບຜູ້ໃດ ໃຫ້ລົງນາມໃນສັນຍາໃດໆ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກລົງນາມ
ແລະ ແນ່ນອນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະຄວາມປອງດອງຊາດບໍ່ ສາມາດບັງຄັບ
ກັນໄດ້.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບອະນາ ຄົດຂອງຄະນະລັດຖະ
ບານທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່.
ລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍພວກທະຫານ ໄດ້ມີການຮັບຮອງ ເອົາ ໃນການລົງການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ໂດຍທີ່ສະໜອງອຳນາດ
ເພີ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທະຫານ ໃນລັດຖະບານທີ່ຈະຖືກເລືອກຂຶ້ນມາໃນອະນາຄົດ ໂດຍ
ສະເພາະ ແລ້ວແມ່ນຜ່ານການແຕ່ງຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຈຳນວນ 250 ທ່ານ.
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