ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄທ ສືບຕໍ່ ປະເຊີນໜ້າກັນ ຢູ່ວັດ ທຳມະກາຍ

ລັດຖະບານທະຫານ ໄທ ໃນການທົດສອບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເມືອງນັ້ນ, ແມ່ນກຳ ລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາຄູບາ ຈາກວັດທີ່ມີອິດທິພົນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເມືອງ ສາສະໜາກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການໂຕ້ຖຽງແຫ່ງຊາດ.
ວັດພະທຳມະກາຍ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ 50 ກິໂລແມັດທາງເໜືອຂອງບາງກອກ ມີເນື້ອທີ່ປົກຄຸມ 336 ເຮັກຕາ, ມີຕຶກອາຄານຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ສູນນັ່ງສະມາທິທີ່ມີລາຍງານວ່າ ມີມູນຄ່າ ປະມານ 10 ຕື້ໂດລາ.
ວັດທຳມະກາຍ, ເປັນໜຶ່ງໃນວັດທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນ ໄທ, ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ນັບຖືສາສະໜາ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ດ້ວຍການນັ່ງສະມາທິຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ການເທດສະໜາຂອງບັນດາຄູບາ, ພ້ອມກັບດຶງດູດເອົາຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຈາກບ່ອນອື່ນໆໃນ ໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ວຍ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ວັດດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນຕໍ່ສູ້ເພື່ອອິດທິພົນທາງສາສະ ໜາພຸດ ໄທ, ເຊິ່ງ 90 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນ ໄທ 68 ລ້ານຄົນນັ້ນ ແມ່ນນັບຖືສາສະ ໜາພຸດ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ວັດດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນວັດທີ່ມີອິດທິພົນ ລວມທັງຢູ່ພາຍໃນ ການປົກຄອງໂດຍລຳດັບຊັ້ນຂອງສາສະໜາພຸດ, ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນສິ່ງທ້າ ທາຍຕໍ່ຊຸມຊົນສາສະໜາພຸດທີ່ມີຮູບແບບດັ່ງເດີມຫຼາຍກວ່າຂອງ ໄທ.
ຜ່ານມາ, ບັນດາຄູບາຂອງວັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາສະໜາພຸດຖືກຮັບຮູ້ເປັນສາສະໜາ ແຫ່ງຊາດໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຖືກຄັດຄ້ານໂດຍລັດຖະບານຊຸດ ຜ່ານໆມາ.
ຫຼວງພໍ່ທຳມະຊະໂຍ ອາຍຸ 72 ພັນສາ ເຈົ້າອາວາດທີ່ມີພອນສະຫວັນ ເປັນພິເສດໃນ ການເທສະໜາ ແລະ ວັດທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ມີຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນ ຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີການວິ ພາກວິຈານ. ມີລາຍງານວ່າບັນດາຜູ້ນັບຖືສາສະໜາໄດ້ບໍລິຈາກເງິນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ ແກ່ວັດດັ່ງກ່າວເພື່ອສ້າງບຸນກຸສົນ.
ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ວັດໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ສັດທາຄົນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກອາວຸໂສ ຂອງສະຖາບັນການເງິນແຫ່ງໜຶ່ງ, ໄດ້ສໍ້ໂກງເງິນ 344 ລ້ານໂດລາ, ແລະ ໄດ້ບໍລິຈາກ ເງິນ 42 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ວັດດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖາບັນການເງິນຄົນນັ້ນໄດ້ຖືກ ຈັບເຂົ້າ ຄຸກ 16 ປີ ໃນຂໍ້ຫາຂີ້ລັກ. ວັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການ ເງິນດັ່ງກ່າວທັງໝົດ 30 ລ້ານໂດລາເປັນເງິນສົດ ແລະ ໃບເຊັກ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄທ ກ່າວວ່າ ຫຼວງພໍ່ ທຳມະຊະໂຍ ຕ້ອງຖືກກ່າວໂທດຖານເຊື່ອມ ໂຍງກັບການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບຂໍ້ຫາອື່ນໆ. ໃນປີ 2016, ລັດຖະບານໄດ້ ອອກໄປສັ່ງຈັບເຈົ້າອາວາດຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການຈັບກຸມ, ໂດຍປະຕິເສດທີ່ຈະມອບຕົວ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ກຸ່ມທະນາຍຄວາມຂອງເຈົ້າອາວາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າ ເງິນບໍລິຈາກແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສໍ້ໂກງ.
ລັດຖະບານໄດ້ໃຊ້ອຳນາດພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນຊົ່ວຄາວ ທີ່ໃຫ້ອຳນາດຢ່າງກວ້າງ ຂວາງແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກວດ ຄົ້ນສະຖານທີ່ຂອງວັດດັ່ງກ່າວ.
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