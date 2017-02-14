ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ປາບປາມຢາເສບຕິດໄທ ຢືນຢັນວ່າ ຈະຍຶດຊັບສິນທັງໝົດ ໃນໄທ ຂອງຫົວໜ້າແກ່ງ ຄ້າຢາເສບຕິດລາວ

ຜູ້ບັນຊາການປາງປາມຢາເສບຕິດຂອງໄທຢືນຢັນວ່າ ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມເຄືອຂ່າຍ ແລະຍຶດຊັບສິນໃນໄທ ຂອງຫົວໜ້າແກ່ງຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ.
ພົນຕຳຫລວດໂທ ສົມໝາຍ ກອງວິໄສສຸກ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນພາຍຫລັງຈາກການຈັບກຸມ ທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຄົນສັນຊາດລາວດ້ວຍຂໍ້ຫາລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດ ໃນປະເທດໄທ ເມື່ອວັນທີ 19 ມັງກອນ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດ້ທຳການຍຶດຊັບສິນຂອງທ້າວໄຊຊະນະ ແລະເຄື່ອຂ່າຍໃນໄທໄດ້ແລ້ວຫລາຍກວ່າ 200 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທັງຍັງເຊື່ອວ່າຍັງເຫລືອຊັບສິນອີກເຖິງ 1,000 ລ້ານບາດທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມຍຶດເອົາໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຖິງ 1,000 ລ້ານ ເພາະວ່າ ຖ້າລົດຄັນລະສິບລ້ານນີ້ເທົ່າໃດ
ເຂົ້າໄປແລ້ວ ປະສົມກັບຊັບສິນບ້ານສ່ອງ ໂຮງແຮມ ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ແພງໆ
ຣີຊອດ ທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນເຮືອ ເຮືອບິນອາດຈະມີ ເຮົາເບິ່ງຈາກລົດຊາດນິ
ຍົມໃນການໃຊ້ຍານພາຫານະ ລົດນິຍົມການຢູ່ໃນສັງຄົມ ຄົບພວກດາຣາ ດາຣາ
ຫລາຍທ່ານກໍໃຊ້ຢາ ເພາະສະນັ້ນບໍ່ແປກທີ່ຄົນພວກນີ້ຈະຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ ຄົນພວກນີ້ທຳ
ລາຍລູກຫລານ ທຳລາຍຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າມາດົນນານແລ້ວ
ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ມັນຈົມເນື້ອຂໍທານໃຫ້ໄດ້.”
ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ ທ້າວໄຊຊະນະ ໄດ້ໃຫ້ການຮັບສາລະພາບວ່າ ຕົນມີຄວາມຜິດພຽງໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນກາງ ໃນການຮັບຈ້າງຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ັນ ໂດຍການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເຖິງ 1 ລ້ານບາດ ຫາກແຕ່ວ່າທາງການຕຳຫລວດໄທ ກໍບໍ່ເຊື່ອຕາມການສາລະພາບດັ່ງກ່າວຂອງທ້າວໄຊຊະນະ ເພາະວ່າຈາກການສືບສວນສອບສວນ ແລະການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງທາງການຕຳຫລວດລາວ-ໄທ ໃນລະຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບຕົງກັນວ່າ ທ້າວໄຊຊະນະ ເປັນຫົວໜ້າແກ່ງຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ທັງຍັງມີເຄື່ອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນໄທ ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ດັ່ງນັ້ນການທີ່ສາມາດຈັບກຸມໂຕ ທ້າວໄຊຊະນະ ໄດ້ທີ່ສະໜາມບິນສຸວັນນະພູມ ໃນໄທເມື່ອວັນທີ 19 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາຈຶ່ງຖືເປັນການຮ່ວມມືຄັ້ງສຳຄັນຂອງທາງການຕຳຫລວດລາວກັບໄທ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວມາເປັນເວລາເຖິງ 5 ປີ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທາງການຕຳຫລວດໄທກໍຍັງໄດ້ຈັບກຸມສະມາຊິກອີກ 3 ຄົນໃນແກ່ງດຽວກັນກັບ ທ້າວໄຊຊະນະ ໃນມື້ດຽວກັນ ແລະໄດ້ຂະຫຍາຍຜົນການການສອບສວນໄປສູ່ການຍຶດຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດໃນໄທ ຄຶດເປັນມູນຄ່າເຖິງ 200 ລ້ານບາດ ທັງຍັງໄດ້ປະສານງານ ແລະຂໍການຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວ ເພື່ອທຳການກວດສອບ ແລະຍຶດຊັບສິນຂອງ ທ້າວໄຊຊະນະ ແລະເຄື່ອຂ່າຍໃນລາວ ທີ່ທາງການຕຳຫລວດໄທເຊື່ອວ່າມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 1,000 ລ້ານບາດອີກດ້ວຍ.
ທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ອາຍຸ 42 ປີ ມິທຸລະກິດຫລາຍກິດຈະການຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດຄ້າໄມ້ ທຸລະກິດໂຮງເລື່ອຍ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆນັ້ນ ຖືເປັນທຸລະກິດຫລັກ ໂດຍສານອາຍາຂອງໄທໄດ້ອອກໝາຍຈັບ ທ້າວໄຊຊະນະ ພ້ອມກັບສະມາ ຊິກໃນແກ່ງອີກ 8 ຄົນ ເມື່ອວັນທີ 9 ມັງກອນ ປີ 2017 ໂດຍສາມາດຈັບກຸມ ທ້າວໄຊຊະນະ ແລະສະມາຊິກໃນແກ່ງທີ່ເປັນຄົນໄທ 3 ຄົນໄດ້ໃນໃນວັນທີ 19 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ສ່ວນອີກ 5 ຄົນທີເຫລືອເປັນຄົນໄທ 3 ຄົນ ແລະຄົນລາວ 2 ຄົນນັ້ນ ທາງການຕຳຫລວດໄທກໍຈະຕິດຕາມຈັບກຸມໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍໄດ້ຕັ້ງລາງວັນນຳຈັບໄວ້ເຖິງ 4 ລ້ານບາດ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນໜ່ວຍປາບປາມຢາເສບຕິດໃນລາວ ຍອມຮັບວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທາງໃນວົງການທະຫານ ຕຳຫລວດ ແລະລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປພົວພັນ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າໄປມີຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຄ້າຢາຍ້ານັ້ນກໍຍັງຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການລັກລອບຂົນສົ່ງ ແລະການຄ້າຢາບ້າໃນລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເປັນຂະບວນການທີ່ມີເຄື່ອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນລາວ ແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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