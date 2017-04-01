ສື່ມວນຊົນ ສຫລ ກ່າວວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ພວມທົດລອງ ລະເບີດ ແລັບທັອບ

ສື່ມວນຊົນຂອງສະຫະລັດ ລາຍງານວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ພວມທຳການທົດລອງລະ
ເບີດຊະນິດໃໝ່ທີ່ສາມາດເຊື່ອງໄວ້ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແລັບທັອບແລະສາມາດຫຼົບ
ຫລີກການກວດກາທີ່ເຄີຍໃຊ້ຢູ່ຕາມສະໜາມບິນຕ່າງໆໄດ້.
ໂທລະພາບ CNN ແລະ CBS ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊາບວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈາກກຸ່ມອາລກາອີດາແລະກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ ພວມທຳການພັດທະນາໃນວິທີການໃໝ່ເພື່ອເຊື່ອງລະເບີດໄວ້ໃນເຄື່ອງອີ
ເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ.
ໂທລະພາບທັງສອງ ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມວ່າ ຂໍ້ມູນລັບໃໝ່ນີ້ ຍັງແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້
ກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບອຸບປະກອນກວດລະເບີດທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ຕາມສະໜາມບິນ
ເພື່ອທົດສອບກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເຊື່ອງລະເບີດແບບໃດ ຈຶ່ງຈະສາມາດ ນຳຂຶ້ນໄປເທິງ
ເຮືອບິນໄດ້.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນລັບໃໝ່ນີ້ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດ
ຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເດີນທາງຈາກສະ
ໜາມບິນ 10 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ 8 ປະເທດພາກຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາ ຖືເຄື່ອງ
ຄອມພິວເຕີ້ແລັບທັອບ ແລະອຸບປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ ຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອບິນ
ໃກ້ໆກັບບ່ອນຄົນຂັບ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານນຳເອົາເຄື່ອງຄອມ
ພິວເຕີ້ແລັບທັອບແລະອຸບປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຂະໜາດໃຫຍ່ຮວມມີ iPad ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ ນໄປນັ່ງໃກ້ໆກັບບ່ອນຄົນຂັບໃນຖ້ຽວບິນທີ່ເດີນທາງ ມາຍັງສະຫະລັດ
ຈາກ 10 ສະໜາມບິນ ໃນອີຈິບ ຈໍແດັນ ຄູເວດ ມໍຣັອກໂກ ກາຕ້າ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ເທີກີ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ. ອັງກິດກໍໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.
ບັນດາຜູ້ໂດຍສານທີ່ບິນມາກັບຖ້ຽວບິນເຫລົ່ານັ້ນ ຕ້ອງເອົາເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ທີ່
ໃຫຍ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃສ່ໄວ້ໃນຫີບເດີນທາງທີ່ຖືກກວດແລ້ວ.
ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ສື່ມວນຊົນນັ້ນ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະ
ລັດ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນເລື່ອງນະໂຍບາຍ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂໍ້ມູນລັບ ທີ່ສະ
ເພາະເຈາະຈົງໃດນຶ່ງຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການຊັ່ງຊາຕີລາຄາ
ດ້ານສືບລັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຍັງສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການບິນພາ
ນິດ ຊຶ່ງຮວມທັງການຫາທາງເຊື່ອງດິນລະເບີດໄວ້ໃນເຄື່ອງອີເລັກ
ໂທຣນິກນຳ.”
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