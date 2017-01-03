ການກໍ່ການຮ້າຍ ສ້າງຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນເກືອບ 7,000 ຄົນ ຢູ່ໃນອີຣັກ ໃນປີ 2016

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການສ້າງຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນອີຣັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຢ່າງໝ້ອຍ 6,878 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 12,388 ຄົນໃນປີກາຍນີ້.
ແຕ່ວ່າໂຕເລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍອາດຈະສູງກ່ວານັ້ນກໍເປັນໄດ້ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫລືໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງ Anbar ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ ເດືອນກໍລະກົດ ສິເດືອນຫາ ແລະທັນວາເຂົ້າ ໃສ່ນຳ.
ຈຳນວນໂຕເລກດັ່ງກ່າວ “ຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າເປັນຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ” ອີງຕາມການປະຕິບັດງານຊ່ວຍເຫລືອສຳລັບອີຣັກນັ້ນ. (UNAMI)
ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ໂຕເລກຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນເດືອນທັນວາ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ເດືອນກ່ອນໆນັ້ນ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງການ ວາງລະເບີດຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໃນທ້າຍເດືອນທີ່ແນໄດ້ໃສ່ພວກພົນລະເຮືອນກໍຕາມ.
ທ່ານ Jan Kubis ເລຂາທິການໃຫຽ່ສຳລັບອີຣັກ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນທີ່ສົງໄສເລີຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ Daesh (ຊຶ່ງເປັນຊື່ຫຍໍ້ຂອງລັດອິສລາມ) ເພື່ອຫັນເຫຄວາມສົນໃຈອອກໄປຈາກການສູນເສຍຂອງພວກເຂົາໃນເມືອງ Mosul ຂອງອີຣັກ ແລະກໍບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະແມ່ນພົນລະເຮືອນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຽັງ.”
ສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານວ່າ ພົນລະເຮືອນໄດ້ເສຍຊີວິດ 7,512 ຄົນໃນປີ 2015.
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