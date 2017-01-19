ປີ 2016 ເປັນປີທີ່ ມີອຸນຫະພູມ ຮ້ອນທີ່ສຸດ ເປັນປະຫວັດການ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ປີ 2016 ເປັນປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກອົງການການບິນແຫ່ງຊາດ ແລະ
ອະ ວະກາດຫຼື NASA ແລະອົງຄຸ້ມຄອງມະຫາສະໝຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ
ຫຼື NOAA ຂອງສະຫະລັດ.
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກັບກຳໂດຍ ສູນກາງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງອົງການ NOAA ແລະ ອົງການ NASA ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພົບເຫັນ ວ່າ
“ເປັນເວລາ 8 ເດືອນລຽນຕິດ ຄືແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ສິງຫາ ໂລກ ຂອງເຮົາໄດ້
ປະເຊີນກັບ ສະພາບອາກາດ ຮ້ອນເອົ້າທີ່ສຸດ ເປັນປະຫວັດການ.”
ໃນການຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໂທລະສັບ ອົງການທັງສອງ ກ່າວວ່າ
“ໂດຍມີສິ່ງນີ້ເປັນແຮງກະຕຸ້ນ ອຸນຫະພູມເທິງໜ້າດິນຂອງໂລກໂດຍສະເລ່ຍ ໃນ
ປີ 2016 ແມ່ນສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເລີ້ມມີການເກັບກຳໂຕເລກໃນປີ 1880.”
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອັດຕາສະເລ່ຍຂອງອຸນຫະພູມ ແມ່ນ .99 ອົງສາ Celsius ລື່ນ
ອັດຕາສະເລ່ຍ ຂອງສັດຕະວັດທີ 20 ຄືສູງລື່ນ ປີ 2015 ໜ້ອຍນຶ່ງ ທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ
ສູງເປັນປະຫວັດການ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ທ່ານ Gavin Schmidt ຈາກອົງການ NASA ກ່າວວ່າ “ປີ 2016 ແມ່ນປີທີ 3 ລຽນ
ຕິດເປັນລຳດັບມາ. ພວກເຮົາບໍ່ຄາດວ່າ ຈະມີອຸນຫະພູມ ສູງເປັນ ປະຫວັດການ
ໃນທຸກໆປີ ແຕ່ທ່າອຽງ ຂອງການມີອຸນຫະພູມອຸ່ນຂຶ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນ
ຮອບ 35 ປີຜ່ານມານີ້ ໂດຍທີ່ສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ເປັນປະຫວັດການ 16
ເທື່ອ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 17 ເທື່ອ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກປີ 2001.”
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