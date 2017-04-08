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ໃນຂະນະທີ່ດໍາລັດຫລ້າສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານທີ່ໃຊ້
ພະລັງງານຖ່ານຫີນຟື້ນຊີບຄືນມາໃໝ່ຢູ່ນີ້, ພວກບໍລິສັດຜະລິດພະລັງງານຕ່າງໆກໍ
ສືບຕໍ່ຊອກຫາ ແລະຄົ້ນພົບແຫລ່ງເຊື້ອໄຟທີ່ເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໄປພ້ອມ, ທີ່ຖືກກວ່າ
ທັງສະອາດກວ່ານຳດ້ວຍ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານນຶ່ງກໍຄືຂີ້ເຫຍື້ອ. ການຫັນເອົາຂີ້
ເຫຍື້ອ ໄປເປັນພະລັງງານທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ມີມາແຕ່ດົນ
ນານຂອງສັງຄົມທັນສະໄໝ. George Putic ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ລາຍງານວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນ Tel Aviv ທີ່ປະເທດອິສຣາແອລເວົ້າວ່າ ໂຮງງານຫັນປ່ຽນ
ຂີ້ເຫຍື້ອໃໝ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍາລັງຜະລິດເຊື້ອໄຟອອກມາໄດ້ຫລາຍເຖິງ 500 ໂຕນ
ຕໍ່ມື້ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ໃນແຕ່ລະມື້ ເຄື່ອງກົນຈັກຫຍຸມຂີ້ເຫຍື້ອໃໝ່ຂະໜາດຍັກ ຢູ່ໃນໂຮງງານໝູນໃຊ້ຂີ້
ເຫຍື້ອມູນຄ່າ 110 ລ້ານ ໂດລາໃໝ່ແຫ່ງນີ້ ຈະບັນທຸກຂີ້ເຫຍື້ອປະມານ 1,500 ໂຕນ ຈາກເທດສະບານ ໄປໃສ່ໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ຈະແປຮູບໃຫ້ເປັນພະລັງງານທີ່ຜະ
ລິດມາຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫລື RDF. ທ່ານ Doron Saphir ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ Tel Aviv ຜູ້ທີນຶ່ງ ເວົ້າວ່າ:
“ຢູ່ໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາໝູນໃຊ້ວັດຖຸແຫ້ງ ສະນັ້ນເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມນີ້ ຈະເອົາລົງມາໄວ້ໃນໂຮງງານນີ້, ແລ້ວມັນ
ກໍຈະຖືກຄັດອອກ ແລະກໍຈະຜະລິດເປັນພະລັງງານສະອາດສໍາລັບໂຮງງານຊີມັງ.”
ຢູ່ສະຖານແປຮູບຂີ້ເຫຍື້ອສາທາລະນະ Hiriya ຂອງນະຄອນ Tel Aviv ມີໂຮງງານສາມແຫ່ງດ້ວຍກັນ ທີ່ຮັບມືກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເອົາມາຈາກຕົວເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນ 1 ລ້ານ 5 ແສນ ຄົນແຫ່ງນີ້.
ຢູ່ໃນບາດກ້າວທໍາອິດ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ຈະໃຈ້ແຍກໂລຫະຊະນິດແຂງອອກ
ຈາກ ໂລຫະຊະນິດທີ່ບໍ່ໜຽວ, ຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີປຽກ ແລະວັດຖຸຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມສຳ
ລັບເຮັດໃຫ້ເປັນເຊື້ອໄຟໄດ້ນັ້ນ ອອກຈາກກັນ.
ພວກໂລຫະຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຖືກສົ່ງໄປແປຮູບ ເພື່ອເອົາກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່, ຂີ້ເຫຍື້ອອິນ
ຊີ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນເສດອາຫານນັ້ນ ແມ່ນຈະສົ່ງໄປເຮັດປຸຍ ໃນຂະນະທີ່ວັດຖຸເໝາະສົມ
ໃນການເຜົາໄໝ້ ກໍແມ່ນເອົາໄປປ່ຽນເປັນພະລັງງານທີ່ຜະລິດມາຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫລື
RDF ທີ່ຊ່ວຍສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຊີມັງຂອງອິສຣາແອລ.
ຜະລິດຕະພັນມຸ່ນລະອຽດຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານໝູນໃຊ້ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນແຫ້ງ ແລະຂົນໄປ
ມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຊຶ່ງທ່ານ Doron Saphir ອະທິບາຍວ່າ:
“ດັ່ງທີ່ທ່ານເຫັນໃນທີ່ີີນີ້ວ່າ ນີ້ກໍຄືຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດແຍກຢູ່ໃນໂຮງງານ
RDF ແຫ່ງນີ້. ພວກເຮົາມີຢາງປລາສຕິກ, ພວກເຮົາມີເຈ້ຍທົ່ວໄປ, ມີເຈັ້ຍແຂງ, ມີ
ແຜ່ນແພ, ວັດຖຸທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືວ່າເປັນ RDF ຊຶ່ງຈະເປັນວັດຖຸພະລັງ
ງານສະອາດ ສໍາລັບໂຮງງານຊີມັງ ເພື່ອໃຊ້ແທນນໍ້າມັນທີ່ມີຖ່ານຫີນ ຫລື petcoke
ທີ່ເປັນນໍ້າມັນທີ່ມີມົນລະພິດນັ້ນ.”
ໃນແຕ່ລະປີ ໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ຄາດວ່າຈະຜະລິດ RDF ໄດ້ປະມານ 160,000 ໂຕນ
ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຢູ່ໃນໂຮງງານຊີມັງໄດ້ 20
ເປີເຊັນ. ປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະເອົາໄປແປຮູບ
ເພື່ອມາໃຊ້ໃໝ່ຫຼືຈູດເຜົາຖິ້ມໄດ້ນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະຕົກໄປຢູ່ໃນລານຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ.
ອ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເປັນພາສາອັງກິດເພີ້ມອີກ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ