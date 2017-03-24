ໃນວັນສຸກທີ 24 ມີນາມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຂອງວັນພະຍາດວັນນະໂຣກຂອງສະຫະປະ
ຊາຊາດ ທີ່ແນໃສ່ຍົກສູງລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພະຍາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດ
ຂອງຄົນປະມານ 1 ລ້ານ 8 ແສນຄົນໃນແຕ່ລະປີ, ມີແຕ່ຫົກປະເທດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກວມ
ເອົາເກືອບຮອດ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈໍານວນຄົນເສຍຊິວິດດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີ ອິນເດຍ,
ອິນໂດເນເຊຍ, ຈີນ, ໄນຈີເຣຍ, ປາກິສຖານ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້.
ວັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1882 ເວລາ ດຣ. Robert Koch ນັກວິທະ
ຍາສາດ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດດັ່ງ
ກ່າວ ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອບັກທີເຣຍ bacillus ຂອງວັນນະໂຣກຫຼື TB ນັ້ນແລ້ວ. ໂຣກດັ່ງກ່າວ
ຍັງເປັນພະຍາດທີ່ພາໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອ ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຈົນຮອດທຸກວັນນີ້.
ທ່ານ Mario Raviglione ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຄງການວັນນະໂຣກ ລະດັບໂລກຂອງອົງ
ການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນແຕ່ລະວັນມີຄົນ 5,000 ຄົນເສຍຊີວິດ
ຍ້ອນໂຣກປອດແຫ້ງ ຫລື TB. ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫລາຍເປັນພິເສດ ຢູ່ໃນ
ກຸ່ມປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອາດຮັບການເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ຊຶ່ງລວມມີພວກຍົກຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ພວກອົບພະຍົບ, ນັກໂທດຕ່າງໆ, ຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບສະພາບຫຍຸ້ງ
ຍາກຫລາຍ ໃນສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
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ໃນຊຸມປີໝໍ່ໆມານີ້ ພະຍາດ TB ສາຍພັນທີ່ຕ້ານທານຢາ ໄດ້ຄຸກຄາມໄປທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເປັນ
ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຮີບດ່ວນນັບມື້ ນັບຫລາຍຂຶ້ນ. ບັນດາສາຍພັນນີ້ ແມ່ນ
ແຜ່ລາມ ໄປແບບງຽບໆ ບໍ່ມີໃຜກວດຮູ້ໄດ້ ແລະກໍແຜ່ລາມໄປຫາພົນລະເມືອງຢູ່ ຫລາຍໆປະເທດ.
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