8 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການບຸກໂຈມຕີເຮືອນ ສະມາຊິກສະພາ ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຂ້າມຄືນໃນແລງວັນພຸດ
ວານນີ້ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ເຮືອນສະມາຊິກສະພາທ່ານໜຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ກາບູລ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົບາດເຈັບ.
ການປິດລ້ອມ ເປັນເວລາ 13 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເວລາມີການຍິງຕອບໂຕ້ກັນ ກັບໜ່ວຍກຳລັງພິເສດ ຂອງອັຟການິສຖານ ເຮັດໃຫ້ ພວກຄົນຮ້າຍທັງໝົດຖືກຂ້າຕາຍ ດັ່ງທີ່ທາງການຕຳຫຼວດໄດ້ບອກແກ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ທ່ານ Malim Mer Wali ສະມາຊິກສະພາ ຈາກແຂວງ Helmand ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼັງຈາກທີ່ເພິ່ນໄດ້ໂດດລົງ ຈາກຫຼັງຄາເພື່ອຫລົບໜີ. ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນຢ່າງແຮງສອງເທື່ອ ໃນລະ
ຫວ່າງ ທີ່ມີການປິດລ້ອມຢູ່ນັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຢ່າງນ້ອຍ ຄົນຮ້າຍຜູ້ໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ ໄດ້ບີບຂະນວນລະເບີດ ທີ່ມັດຕິດກັບໂຕຂອງລາວ ໃນເວລາການໂຈມໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກ່າວວ່າ ມືລະເບີດ ສະຫຼະຊີບສອງຄົນ ທີ່ຕິດອາວຸດເຕັມອັດຕາໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນອາຄານ ເມື່ອຕອນ ແລງວັນພຸດວານນີ້ ເວລາກອງປະຊຸມ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສຂອງທະຫານ ໃນແຂວງ Helmand ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັງຫານ “ບຸກຄົນສຳຄັນ” ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍຄົນບາດເຈັບ. ກຸ່ມຕາລີບານ ມັກເປີດເຜີຍຕົວເລກ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບ ສູງເກີນ
ຄວາມເປັນຈິງຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນການໂຈມຕີແບບນີ້.
ແຂວງ Helmand ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຈຳນວນທັງໝົດ 34 ແຂວງ ຂອງອັຟການິສຖານ ແລະ ຫຼາຍໆເມືອງຂອງແຂວງນີ້ ໄດ້ຖືກກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າ
ຍຶດເອົາ ເມື່ອສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ເມືອງ Lashkargah ຊຶ່ງ
ເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ຈາກກຸ່ມພວກກະບົດ
ດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ