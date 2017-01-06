ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ Tsai Ing-wen ຈະເລີ້ມເດີນທາງໃນວັນເສົາມື້ອຶ່ນນີ້ມາສະຫະລັດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນກັບປະທານາ ທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ຫລັງຈາກການໂທລະສັບໂອ້ລົມກັນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະບັນດາປະເທດອາເມຣິກາກາງ ທີ່ວັນນຶ່ງອາດອາດປ່ຽນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກໄຕ້ຫວັນ ໄປສູ່່ຈີນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີອິດທິພົນນັ້ນ.
ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວຖືກມອງກັນຢູ່ໃນປະເທດວ່າ ເປັນການທົດສອບຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດທີ່ບອບບາງຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາເມຣິກາ ໄດ້ຖືກເຕືອນຢູ່ທີ່ປັກກິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ປະທ້ວງ ຕໍ່ການຢຸດແວ່ ທີ່ສະຫະລັດ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີການສະແດງປະຕິກິລິຍາ ຖ້າຫາກທ່ານນາງ Tsai ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໃໝ່ ຂອງການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ທ່ານ Trump ຈົນເກີນໄປ.
ຈີນມອງເຫັນການປົກຄອງຕົນເອງຂອງໄຕ້ຫວັນວ່າ ເປັນພາກສ່ວນດິນແດນ ຕົນ ບໍ່ແມ່ນໃນຖານະປະເທດທີ່ຈະມີຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ. ຈີນໄດ້ສະແດງ ຄວາມເປັນຫ່ວງເວລາໃດທີ່ບັນດາຜູ້ນຳໄຕ້ຫວັນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາງ Tsai ຍັງບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ທ່ານນາງອາດຈະຕິດຕໍ່ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ນະຄອນ Honolulu ປະມານນຶ່ງມື້ ກ່ອນຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງອາເມຣິກາກາງ ຫລືນະຄອນ San Francisco ໃນລະຍະເວລາປະມານເທົ່າໆກັນນີ້ ໃນການເດີນທາງຈາກການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເປັນເວລາເກົ້າມື້ ເພື່ອກັບຄືນບ້ານ. ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະພົບປະກັບບຸກຄົນໃດເລີຍ.
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