ໄຕ້ຫວັນ ເສຍພັນທະມິດ ດ້ານການທູດ ຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນ ກຳລັງບໍ່ພໍໃຈ

ການຕັດຄວາມສຳພັນຢ່າງກະທັນຫັນ ລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນ ແລະ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນ ບໍ່ຫຼາຍປະເທດຢູ່ແລ້ວ ທີ່ພັນທະມິດໃນດ້ານການທູດຂອງຕົນນັ້ນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນຈີນ ຕໍ່ການນຳຂອງ Taipei ແລະ ບັນດາ
ນັກວິເຄາະ ເຕືອນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນນັ້ນ ຈະມີຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍປັກກິງ.
ປະເທດເກາະ ຊາວໂຕເມ ແລະແປຣັງຊີບ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດ ຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ທາງ ທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງອາຟຣິກາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຕັດສາຍສຳພັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຍຸບສະຖານທູດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ໄທເປ ແລະ ຍຸຕິການແລກປ່ຽນຫຼາຍດ້ານ. ສະພາຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານຈີນແຜ່ນດິນ
ໃຫຍ່ ຂອງລັດຖະບານໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນໃຊ້ “ການທູດດ້ານການເງິນ” ເພື່ອ
ຊຸກຍູ້ ຊາວໂຕເມ ແລະແປຣັງຊີບ ໃຫ້ຕັດສາຍສຳພັນ ນັ້ນ.
ການຕັດສາຍສຳພັນ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຫຼາຍກວ່າ ແປດປີຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກ ມີ ການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ເມື່ອວັນທີ 2 ທັນວາ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ Tsai Ing-Wen ກັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດ
ທ່ານ Donald Trump ແລະ ທ່ານ Trump ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນທີ່ ທ່ານ ໄດ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ທີ່ ສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ແຕ່ພຽງຈີນ
ດຽວ ບໍ່ແມ່ນໄຕ້ຫວັນ. ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ ກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງໄດ້ປົກຄອງ ຕົນເອງ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະລົດພາບພົດໃນດ້ານການຕ່າງປະເທດຂອງ
ໄຕ້ຫວັນລົງ.
ບັນດານັກວິເຄາະ ກ່າວວ່າ ຈີນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຈະດຶງເອົາປະເທດ ຂອງອາຟຣິກາ ອອກຫ່າງໄປຈາກ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ບາງສ່ວນຄາດກັນວ່າ ພັນທະມິດ ອີກຫຼາຍປະເທດ ຈະຫັນໄປຫາປັກກິ່ງ ໃນຕະຫຼອດປີໜ້ານີ້. ນອກນັ້ນຈີນຍັງໄດ້ ທຳການຊ້ອມລົບໃນເຂດລະບຸໂຕທາງອາກາດໃກ້ໆກັບໄຕ້ຫວັນ ຫລັງຈາກທ່ານ Trump ໄດ້ໂທລະສັບ ໄປ
ໂອ້ລົມ ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ.
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