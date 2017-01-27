ການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ຊີເຣຍ ທີ່ເຈນີວາ ຖືກເລື່ອນ ໄປໃສ່ ທ້າຍເດືອນກຸມພາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຊີເຣຍ ທີ່ກຳນົດໃສ່ວັນທີ 8 ກຸມພານັ້ນ ໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປ ໃສ່ທ້າຍເດືອນກຸມພາ.
ທ່ານ Sergei Lavrov ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນການພົບປະກັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ກັບພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຫລາຍໆກຸ່ມ.
ທ່ານ Lavrov ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ຈຶ່ງມີການເລື່ອນເວລາອອກໄປ.
ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ເທີກີ ແລະຣັດເຊຍ ພ້ອມໆກັບອີຣ່ານ ໄດ້ນຳເອົາຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງລັດຖະ
ບານຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມຕ່າງໆຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ມາເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາສັນ
ຕິພາບ ທີ່ກາຊັກສະຖານ ຊຶ່ງສິ້ນສຸດລົງໂດຍທີ່ປະເທດທັງສາມ ຕົກລົງກັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການເປັນຜູ້ສັງເກດການ ການຢຸດຍິງທີ່ມີຂຶ້ນ ເປັນບາງສ່ວນ ແລະເຮັດວຽກໄປສູ່ການແກ້ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານເທີກີ ທ່ານ Muftuoglu ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກນັກລົບບາງກຸ່ມລະເມີດການຢຸດຍິງ ຊຶ່ງເລີ້ມມີຜົນບັງ
ຄັບໃຊ້ມາແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາພຸ້ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງທ່າທີຂອງລັດຖະ
ບານເທີກີ ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ຈະບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນອະ ນາຄົດຂອງຊີເຣຍ. ເທີກີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພວກ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຕະຫຼອດ ມາໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອປີ 2011 ດ້ວຍການປະທ້ວງ ແບບສັນຕິ ແຕ່ໄດ້ ກາຍມາເປັນສົງຄາມກາງເມືອງໃນທີ່ສຸດນັ້ນ.
ຊະຕາກຳຂອງທ່ານ Assad ແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເຈ ລະຈາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງນາໆຊາດ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຢູ່ໃນຊີເຣຍ. ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດໂຄງຮ່າງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່າງ ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ແລະຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່. ແຕ່ພັນທະມິດຂອງປະທານາທິບໍດີ Assad ທີ່ຮວມທັງ ຣັດເຊຍແລະອີຣ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຄວນຈະກຳອຳນາດຕໍ່ໄປ.
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