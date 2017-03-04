ການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ຊີເຣຍ ຢຸດພັກ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເປີດຄືນໃໝ່

ພັກຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກໃນສົງຄາມຊີເຣຍ ພວມເດີນທາງກັບຄືນບ້ານພ້ອມດ້ວຍ “ຈຸດ
ໝາຍອັນຈະແຈ້ງ” ສຳລັບການເຈລະຈາກັນໃນອະນາຄົດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ
ສັນຕິພາບອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຮອບທີ 4
ລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຕ່າງໆໃນຊີເຣຍເປັນເວລາ 9 ມື້ ສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ
ຍັງຂ້ອງຄາກັນກ່ຽວກັບການຫາລືໃນເລື່ອງຂັ້ນຕອນຂອງ ບັນຫາຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂ ທາງດ້ານການເມືອງກໍ
ຕາມ ແລະກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍທົ່ວໄປ ຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການເຈລະຈາກໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກໃນການບັນລຸສິ່ງໃດສິ່ງ
ນຶ່ງ ໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການຍ່າງອອກຈາກ
ບ່ອນປະຊຸມ ບໍ່ວ່າໂດຍຄະນະຜູ້ແທນຂອງລັດຖະບານຫລືຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ
ດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ມີມາໃນເມື່ອກ່ອນ.
ທ່ານ Staffan de Mistura ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງຊີເຣຍ ກ່າວຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາວ່າ “ມັນບໍ່ເຄີຍເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍໆເລີຍ
ພວກເຮົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງ ເປັນການປະຊຸມ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ພວກເຮົາກໍມີ
ການປະຊຸມ ໃນແບບທີ່ສ້າງສັນຫລາຍ.”
ທ່ານ de Mistura ທຳນາຍວ່າ ຈະມີການວາງທ່າທີ ແລະກ່າວຖະແຫລງໃນທາງລົບ
ຂອງພັກຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງການເຈລະຈາ ຮອບຫລ້າສຸດ ທີ່ໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການສະແດງທ່າທີແບບ
ນັ້ນໂດຍຖືວ່າມັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເມືອງ.
ທ່ານ de Mistura ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຟັງມາ ໃນລະ
ຫວ່າງການໂອ້ລົມເປັນການສ່ວນໂຕຕ່າງໆ ທັງໃນແບບທີ່ເປັນທາງການແລະບໍ່ເປັນ
ທາງການ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກໍຕ້ອງການ ການເຈລະຈາ
ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແລະນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງ
ເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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