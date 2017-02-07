ອົງການນິລະໂທກຳສາກົນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ປະຫານຊີວິດພວກນັກໂທດ
ຫຼາຍພັນຄົນແລະໄດ້ຝັງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນຂຸມຝັງສົບລວມ ໃນອັນທີ່ເທົ່າກັບເປັນການ
ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມແລະການກໍ່ໂທດກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ.
ລາຍງານໃໝ່ສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີພວກນັກໂທດ ປະມານ 5 ພັນ ເຖິງ 13 ພັນຄົນ
ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນປີ 2011 ຫາປີ 2015 ແລະບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ການປະຫານຊີວິດທີ່ຄຸກ Saydnaya ນອກນະຄອນ Damascus ໄດ້ຍຸຕິລົງແລ້ວ.ອົງການ
ນິລະໂທກຳສາກົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຄາະຮ້າຍແມ່ນພວກພົນລະເຮືອນ
ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ຄັດຄ້ານຕໍ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມການສຳພາດພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ ຮວມທັງອະດີດຍາມເຝົ້າຄຸກ ພວກນັກໂທດ ຜູ້ພິພາກສາ ແລະທະນາຍຄວາມ. ການແນະນຳຂອງລາຍງານນີ້ ແມ່ນຮວມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທວງໃຫ້ຊີເຣຍ ອະນຸຍາດ ກຸ່ມສັງເກດການທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ເຂົ້າໄປສືບສວນ ໃນທຸກໆສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການໃນທີ່ນັ້ນ.
ລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່ຂອງ
ອົງການນິລະໂທກຳສາກົນ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຊີເຣຍ ບໍ່ໄດ້ຕອບ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍ
ຂອງ VOA ເພື່ອຂໍຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
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