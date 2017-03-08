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ກຳລັງຊີເຣຍ ຍຶດໄດ້ ສະຖານທີ່ ສະໜອງ ນຳ້ປະປາ ໃກ້ໆເມືອງ ອາແລັບໂປ

ພວກທະຫານກອງທັບບົກ ສະຫະລັດ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະ Stryker ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊ້ອມລົບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Arrow 16" ກັບພວກທະຫານ ກອງທັບບົກ ຂອງຟິນແລນ ໃນເມືອງ Niinisalo, ຂອງຟິນແລນ, ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2016. ພວກກຳລັງສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ລົດຫຸ້ມເກາະ Stryker ໃນຂະນະທີ່ສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ໃນເມືອງ Manbij, ຂອງ Syria, ວັນທີ 6 ມີນາ 2017.

ພວກທະຫານກອງທັບບົກ ສະຫະລັດ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະ Stryker ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊ້ອມລົບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Arrow 16" ກັບພວກທະຫານ ກອງທັບບົກ ຂອງຟິນແລນ ໃນເມືອງ Niinisalo, ຂອງຟິນແລນ, ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2016. ພວກກຳລັງສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ລົດຫຸ້ມເກາະ Stryker ໃນຂະນະທີ່ສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ໃນເມືອງ Manbij, ຂອງ Syria, ວັນທີ 6 ມີນາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່ມສັງເກດການທີ່ສຳຄັນກຸ່ມນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານຂອງຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງ
ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ສາມາດຍຶດ​ເອົາຄືນສະຖານີສູບນ້ຳປະປາ ທີ່
ສຳຄັນ ຢູ່​ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນຂອງເທີກີ ຈາກພວກຫົວ ຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.

ສະຖານີສູບ​ນ້ຳ ຢູ່ໃນເມືອງ al-Khafsa ສະໜອງນ້ຳປະປາ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່
ເມືອງ Aleppo ຫົວ​ເມືອງໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງມັນໄດ້ຖືກພວກນັກລົບ ຂອງ
ລັດອິສລາມ ປິດໄວ້ເປັນເວລາເກືອບ 8 ສັບປະດາ ຜ່ານມາ ໂດຍກົດດັນໃຫ້ພົນລະເມືອງ
1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສນ້ຳສ້າງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພວກຂາຍ​ນ້ຳເອກກະຊົນ
ສຳລັບການສະໜອງນ້ຳ ທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ.

ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງເທີກີ ນາຍພົນ Hulusi Akar, ກາງ, ປະທານ ເສນາທິການຮ່ວມ ຂອງສະຫະລັດ ນາຍພົນ Joseph Dunford, ຊ້າຍ, ແລະ ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ນາຍພົນ Valery Gerasimov ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ໃນເມືອງ Antalya ແຄມຝັ່ງທະເລ Mediterranean ຂອງເທີກີ, ວັນທີ 7 ມີນາ 2017.

ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງເທີກີ ນາຍພົນ Hulusi Akar, ກາງ, ປະທານ ເສນາທິການຮ່ວມ ຂອງສະຫະລັດ ນາຍພົນ Joseph Dunford, ຊ້າຍ, ແລະ ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ນາຍພົນ Valery Gerasimov ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ໃນເມືອງ Antalya ແຄມຝັ່ງທະເລ Mediterranean ຂອງເທີກີ, ວັນທີ 7 ມີນາ 2017.

ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ​ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍຶດຄືນສະຖານີສູບນ້ຳປະປາ ຢູ່ທີ່
ແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳ Euphrates ມີຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ເວລາ
ພວກນັກລົບລັດອິສລາມ ຖອຍໜີໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ.

ການຍຶດສະຖານີ​ສູ​ບນ້ຳ​ໄດ້​ຄືນ​ນີ້ ເປັນ​ໄຊຊະນະຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ໂຈ​ມຕີ ຂອງລັດ
ຖະບານ ຊີເຣຍ ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ພວກນັກສັງເກດການກ່າວວ່າ ເປັນຜົນຂອງການ
ຍຶດໄດ້ ເກືອບ 20 ບ້ານ ແລະ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ພວກພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນ
ຫລົບໜີໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງ ເມືອງ Manbij ໃນສອງສາມ
ສັບປະດາຜ່ານມານີ້.

ເມືອງ Manbij ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໂດຍ ກຸ່ມກຳລັງ
ປະສົມຊາວເຄີດ ທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ​ໃນ​ຊື່ ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ.

ໃນສະຖານະການທີ່ກ່ຽວພັນກັນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂັ້ນສູງຂອງ ເທີກີ ຣັດເຊຍ ແລະ
ສະຫະລັດ ໄດ້ພົບປະກັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ
ສຽງໃຕ້ຂອງເທີກີ ເພື່ອປະສານງານຮ່ວມກັນ ໃນດ້ານພະລາທິການ ແລະ ການຮັກສາ
ລະບຽບ ຂອງ​ກຳລັງ 3 ຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຕໍ່ຕ້ານພວກນັກລົບກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ທີ່​ໄປ
​ພົບ​ພໍ້​ກັນໃນເມືອງ Manbij ນັ້ນ ໃນການກະກຽມສຳລັບການບຸກໂຈມຕີ ຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຂອງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເມືອງ Raqqa ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ນັ້ນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທີກີ ທ່ານ Binali Yildirim ໄດ້ກ່າວ​ເຖິງການເຈລະຈາ ຢູ່ທີ່ເມືອງ
Antalya ຊຶ່ງມີ​ກຳນົດຈະດຳ​ເນີນຕໍ່ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ເປັນການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການ
ຫລີກລ່ຽງ “ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ​ເກີດ​ການປະທະກັນທີ່ບໍ່ປະສົງນັ້ນ” ແລະ ຫລີກເວັ້ນ
“ບໍ່​ໃຫ້ຝ່າຍຕ່າງໆ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດການ ຂອງອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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