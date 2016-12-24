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ພົນລະເຮືອນ ຊາວຊີເຣຍ ກັບຄືນໄປ ຄຸ້ມຕ່າງໆ ໃນເມືອງອາເລັບໂປ

ຜູ້ຊາຍຊີເຣຍຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານຄຸ້ມ Salaheddin ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ ເຄີຍຄວບຄຸມ ໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ເມືອງ Aleppo ໃນພາກເໜືອ ຂອງປະເທດຊີເຣຍ. (23 ທັນວາ 2016)

ຜູ້ຊາຍຊີເຣຍຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານຄຸ້ມ Salaheddin ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ ເຄີຍຄວບຄຸມ ໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ເມືອງ Aleppo ໃນພາກເໜືອ ຂອງປະເທດຊີເຣຍ. (23 ທັນວາ 2016)

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ຊາວ​ຊີ​ເຣຍຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ພາກັນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເມືອງ Aleppo ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອກວດ ກາເບິ່ງ​ເຮືອນຊານ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ຕໍ່ຕ້ານ ໄດ້​ຖອນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານ​ມາ.

ປະຊາຊົນ​ທີ່​ພາກັນ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ກັນ​ໜາວ​ໜາໆ ​ໄດ້​ຂ້າມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄຸ້ມ​ຕ່າງໆ​ຊຶ່ງຫວ່າງ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ແມ່ນຍັງ​ເປັນ​ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍໃນ​ລະຫວ່າງ​ທີ່​ຍັງມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ໃນ​ເມືອງ Aleppo ​ໂດຍ​ໄດ້​ພາກັນ​ໄປ​ຊອກ​ຄົ້ນ ຢູ່​ຕາມ​ຊາກ​ຫັກພັງ​ ຫາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ສ່ວນ​ໂຕ. ບາງ​ຄົນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເບິ່ງ​ເຮືອນ​ຊານ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າມາ​ໄດ້​ຫ້າ​ປີ​ແລ້ວ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ອີກ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ຄວາມຮຸນ​ແຮງ​ຢ່າງ​ກະຈັດກະຈາຍ​ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ ​ໃນ​ບາງ​ເຂດ. ​ໂທລະພາບ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພວກ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ Aleppo ​ໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ໃຫຍ່​ໂຈມ​ຕີຄຸ້ມນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 3 ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດ.

ກຸ່ມ​ສິ້ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍທີ່​ມີ​ສຳນັກງານ​ຢູ່​ອັງກິດຊຶ່ງ​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ ​ຕໍ່​ເຂດ​ຄວບ​ຄຸມ​ ຂອງພວກ​ຕໍ່ຕ້ານ ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ Aleppo ອອກ​ໄປ ​ໄດ້​ເລີ້ມຄືນ​ອີກ ​ໃນ​ວັນສຸກ​ວານ​ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ຍົກຍ້າຍ​ປະຊາຊົນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ Aleppo ສິ້ນສຸດ​ລົງ.

ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ອີຣ່ານ ​ເທີ​ກີ ​ແລະຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ ທີ່​ຈະ​ເປີດການ​ເຈລະຈາ​ສັນຕິພາບທີ່​ນະ ຄອນ Astana ​ເມືອງ​ຫລວງ​ຂອງ​ກາ​ຊັກ​ສະຖານ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

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