ພົນລະເຮືອນ ຊາວຊີເຣຍ ກັບຄືນໄປ ຄຸ້ມຕ່າງໆ ໃນເມືອງອາເລັບໂປ

ຊາວຊີເຣຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນກັບຄືນໄປເມືອງ Aleppo ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອກວດ ກາເບິ່ງເຮືອນຊານເຂົາເຈົ້າ ຫລັງຈາກພວກຕໍ່ຕ້ານ ໄດ້ຖອນອອກໄປຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ປະຊາຊົນທີ່ພາກັນນຸ່ງເຄື່ອງກັນໜາວໜາໆ ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປໃນຄຸ້ມຕ່າງໆຊຶ່ງຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນຍັງເປັນເຂດແນວໜ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງມີການສູ້ລົບກັນໃນເມືອງ Aleppo ໂດຍໄດ້ພາກັນໄປຊອກຄົ້ນ ຢູ່ຕາມຊາກຫັກພັງ ຫາເຄື່ອງຂອງສ່ວນໂຕ. ບາງຄົນບໍ່ເຄີຍກັບຄືນໄປເບິ່ງເຮືອນຊານຂອງເຂົາເຈົ້າມາໄດ້ຫ້າປີແລ້ວ.
ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການສູ້ລົບກັນອີກແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນບາງເຂດ. ໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານລາຍງານວ່າ ພວກຕໍ່ຕ້ານຢູ່ນອກເມືອງ Aleppo ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຄຸ້ມນຶ່ງໃນວັນສຸກວານ ນີ້ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ອັງກິດຊຶ່ງຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມຮຸນແຮງໃນທົ່ວປະເທດ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຕໍ່ເຂດຄວບຄຸມ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ໃນເຂດທີ່ຢູ່ນອກເມືອງ Aleppo ອອກໄປ ໄດ້ເລີ້ມຄືນອີກ ໃນວັນສຸກວານນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິບັດງານຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກໄປຈາກເມືອງ Aleppo ສິ້ນສຸດລົງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ຍັງກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ອີຣ່ານ ເທີກີ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາສັນຕິພາບທີ່ນະ ຄອນ Astana ເມືອງຫລວງຂອງກາຊັກສະຖານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຊີເຣຍ.
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