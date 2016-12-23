ກອງທັບ ຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ຕົນເຂົ້າຍຶດເອົາ ເມືອງອາເລັບໂປ ໄດ້ຄືນໝົດແລ້ວ

ເມືອງ Aleppo ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫາຍານະຈາກໄພສົງຄາມໄດ້ຖືກຍຶດຄືນແລ້ວ ນັ້ນຄືຄຳປະກາດຂອງກອງທັບຊີເຣຍ ອັນເປັນໄຊຊະນະທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາເກືອບ 6 ປີ.
ນາຍພົນ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກຊີເຣຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ນຳອອກ ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ SANA ຂອງທາງການຊີເຣຍວ່າ “ການຟື້ນຟູຄວາມສະຫງົບແລະສະຖຽນລະພາບ ທີ່ເມືອງ Aleppo ເປັນໄຊຊະນະທີ່ປະກອບເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຍຸດທະສາດ ແລະບາດລ້ຽວທີ່ສຳຄັນ ໃນການສູ້ລົບກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໃນດ້ານນຶ່ງ ແລະການປະລາໄຊຂອງໂຄງການພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະພວກສະໜັບສະໜຸນຈາກອີກດ້ານນຶ່ງ.”
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມໂດຍເຕັມ ເປັນເທື່ອທຳອິດເມືອງ Aleppo ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງ ທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍເປັນອັນດັບສອງຂອງ ປະເທດ ກ່ອນສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພວກຕໍ່ຕ້ານໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຖອນກຳລັງອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກການບຸກໂຈມ ຕີເປັນເວລານຶ່ງເດືອນຂອງທະຫານຊີເຣຍ ທີ່ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກ 90 ເປີເຊັນຂອງດິນແດນທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກຂະບວນລົດຂົນປະຊາຊົນຈຸສຸດທ້າຍ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເດີນທາງອອກໄປ ຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ.
ແຕ່ສະຫະລັດຍັງມີຄວາມລະມັດລະວັງຢູ່ກ່ຽວກັບໄຊຊະນະທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍອ້າງລາຍງານທີ່ວ່າ ມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ ພ້ອມໆກັນກັບອະນາຄົດຂອງພວກທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປຈາກເມືອງ Aleppo.
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