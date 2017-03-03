ກອງທັບຊີເຣຍ ປະກາດວ່າ ຕົນຍຶດເມືອງ Palmyra ໄດ້ຄືນແລ້ວ

ກອງທັບຊີເຣຍກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງ Palmyra ຄືນ
ຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ກຳລັງລັດຖະບານ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງ
ດັ່ງກ່າວໝົດທັງເມືອງແລ້ວ. ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ກຳລັງລັດຖະບານສາມາດເຂົ້າ
ຍຶດເອົາເມືອງນີ້ຄືນຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫລືອ ຈາກການສະໜັບສະ
ໜຸນທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ.
ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມເລີ້ມຖອນອອກໄປ ຈາກເມືອງ Palmyra ໃນວັນອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະໃນວັນອັງຄານ ທະຫານລັດຖະບານ ກໍໄດ້ໄປເຖິງ ເຂດຊານເມືອງ
ຂອງເມືອງ Palmyra.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກທະຫານ
ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Sergei Shoigu ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍ. ໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍລະອຽດໃດໆເທື່ອ ກ່ຽວກັບຂອບ
ເຂດໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທາງອາກາດ ຂອງຣັດເຊຍ ແກ່ກອງທັບຊີເຣຍ.
ການເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງ Palmyra ແມ່ນຂີດໝາຍຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນມື ໃນການ
ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງດັ່ງກ່າວໃນຮອບນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ລັດຖະບານຊີເຣຍໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ
ເມືອງ Palmyra ເທື່ອທຳອິດຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເດືອນມີນາ ແຕ່ໄດ້ສູນເສຍການ
ຄວບຄຸມເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນທັນວາທ້າຍປີແລ້ວນີ້.
ກ່ອນເກີດສົງຄາມກາງເມືອງຢູ່ຊີເຣຍໃນປີ 2011 ເມືອງ Palmyra ເປັນຫົວເມືອງທີ່ໄດ້
ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງພວກທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະປີມີພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆສິບພັນ
ຄົນ ໄປຢ້ຽມຢາມຕາກອາກາດທີ່ຫາດຊາຍຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ