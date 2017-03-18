ສຫລ ໂຈມຕີ ກຸ່ມອາລກາອີດາ ໃນໂອກາດ ຄົບຮອບ 6 ປີ ຂອງສົງຄາມ ຢູ່ຊີເຣຍ

ອາທິດນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 6 ປີ ຂອງສົງຄາມໃນຊີເຣຍ ແລະມີຄວາມໂຫດຮ້າຍ
ເປັນພິເສດໃນຮອບ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ວັດແຫ່ງນຶ່ງຂອງສາສະໜາອິສລາມ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າເປັນການກະທຳຂອງສະຫະລັດ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ 2 ຄັ້ງທີ່ນະຄອນຫລວງດາມັສກັສແລະ
ການກ່າວອ້າງວ່າມີການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດຟັອສຟໍຣັສໂດຍເຮືອບິນລົບຂອງຣັດເຊຍ
ແລະຊີເຣຍ.
ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານ
ມາທີ່ບ້ານ al-Jihan ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງແຂວງ Aleppo ແລະແຂວງ
Idlib ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ເປັນ 46 ຄົນ ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ອີງຕາມກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ໃນຊີ
ເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ລອນດອນ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີຕາໜ່າງແຫຼ່ງຂ່າວໃນການຕິດຕາມສິ້ງຊອມທາງພາກພື້ນດິນຢູ່ໃນຊີ
ເຣຍກ່ຽວກັບການອອກລາຍງານຂອງຕົນນັ້ນກ່າວອ້າງວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກທີ່ເສຍ
ຊີວິດ ແມ່ນເປັນພົນລະເຮືອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ວັດຂອງສາສະໜາອິສ
ລາມບໍ່ແມ່ນເປົ້່າໝາຍໃນການໂຈມຕີ ແຕ່ການປະຊຸມຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງອາລກາ
ອີດາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຄືເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ ມີພວກຫົວຮຸນແຮງ
ຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳ
ອອກເຜີຍແຜ່ນັ້ນໂຄສົກຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກ
ກາງເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນຂອງຕົນໄດ້ໂຈມຕີອາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງແຕ່ບໍ່ຖືກວັດທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຜູ້ຄົນໃນເວລານັ້ນ ຊຶ່ງພາກັນໄປສູດມົນພາວະ ນາໃນຕອນແລງ.
ພັນເອກ John Thomas ກ່າວວ່າ “ກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ
ຕໍ່ບ່ອນປະຊຸມຂອງກຸ່ມກໍ່ການ ຮ້າຍອາລກາອີດາໃນຊີເຣຍ ເມື່ອວັນທີ 16 ມີນາ ຢູ່ໃນ
ແຂວງ Idlib. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ວັດໃດໆ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ແນເປົ້າໝາຍ
ໃສ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກທຳລາຍ ໄປແລ້ວ. ມີວັດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດສະໝີ 15 ແມັດ ຂອງຕຶກອາ
ຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ການກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງ
ພົນລະເຮືອນ ຈະໄດ້ຮັບການສືບສວນເບິ່ງ ແຕ່ທຳນຽບຫ້າແຈມີຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັດດັ່ງກ່າວຍັງຕັ້ງຢູ່ ບໍ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກວານນີ້ ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຊື່ອວ່າມີພວກຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາຫຼາຍ
ສິບຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ.
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