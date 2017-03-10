ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທະຫານມາຣີນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ໄປເຖິງພາກ
ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ດ້ວຍປືນໃຫຍ່
ແກ່ກໍາລັງທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີ ໃນໄວໆນີ້ ຕໍ່ເມືອງ Raqqa ຊຶ່ງເປັນນະ
ຄອນຫລວງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລັດອິດສະລາມ ຫລື IS.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະກົດວ່າ ຍັງບໍ່ມີການຕົກລົງກັນ ແບບຕັດສິນຊີ້ຂາດເທື່ອລະຫວ່າງ
ວໍຊິງຕັນ ແລະ Ankara ກ່ຽວກັບການວາງກໍາລັງເພື່ອໂຈມຕີເມືອງ Raqqa ໂດຍບໍ່ສາ
ມາດຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າ ທະຫານບ້ານຊາວເຄີສທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍສະຫະລັດ ຫລືພວກກະ
ບົດຊາວຊີເຣຍ ທີ່ນໍາພາໂດຍເທີກີ ຈະເປັນຜູ້ນໍາໜ້າໃນການຂັບໄລ່ ພວກພວກຈີຮາດ
ຊຶ່ງມີປະມານ 4,000 ຄົນ ທີ່ປົກປ້ອງເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່.
ໃນຂະນະທີ່ທະຫານມາຣີນສະຫະລັດໄປເຖິງ, ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກໍາລັງ ທະຫານທີ່ນໍາພາໂດຍເທີກີ ຈະ
ໂຈມຕີທະຫານທະຫານບ້ານຊາວເຄີສທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ມາຈາກກອງກໍາ
ລັງປົກປ້ອງປະຊາຊົນຊາວເຄີສ ຫລື YPG ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຖອນອອກຈາກ
ເມືອງ Manbij ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີເມືອງ Raqqa ທີ່ຊັກຊ້າມາໄດ້
ຫລາຍເດືອນ ຍ້ອນການຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບວ່າ ໃຜຈະເປັນຜູ້ນໍາໜ້າ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຄວາມສັບສົນຂຶ້ນ.
ທ່ານ Mevlut Cavusoglu ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ກ່າວວ່າ ກໍາລັງທະຫານຂອງເທີກີ ຈະທໍາການໂຈມຕີກອງກໍາລັງ YPG ຢູ່ເມືອງ Manbij ໂດຍ
ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຳລັງຊາວເຄີສ ເປັນການກີດຂວາງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເທີກີ ໃນການສ້າງໃຫ້ມີຂົງເຂດທີ່ປອດໄພຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ. ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ກຳນົດເສັ້ນຕາຍຂອງການໂຈມຕີນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນ
ສາຍຕາຂອງ Ankara ແລ້ວກອງກໍາລັງ YPG ແມ່ນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວພັນ
ກັບພັກກໍາມະກອນຊາວເຄີສຫລື PKK ຂອງເທີກີ ແລະກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ
ໃຫ້ວໍຊິງຕັນຢຸດການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນແກ່ກອງທະຫານບ້ານຊາວເຄີສທີ່ເປັນ
ຄົນຊີເຣຍນັ້ນ.
ທ່ານ Cavusoglu ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວໍຊິງຕັນວ່າ ເຮັດໃຫ້ແຜນການໂຈມຕີເມືອງ Raqqa ທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມ IS ຂອງຕົນມີຄວາມສັບສົນ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລ້ວ ໜ່ວຍເຄື່ອນທີ່ໄວ ທະຫານມາຣີນຈາກກອງພົນທີ 11
ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຢູ່ໃນລັດສະໝີປືນໃຫຍ່ 32 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກ
ເມືອງ Raqqa. ກໍາລັງທະຫານ ນີ້ແມ່ນມີປືນໃຫຍ່ Howtzers M777 ຊຶ່ງມີຄວາມສາ
ມາດໃນການຍິງລູກປືນ 155 ມມ. ການສົ່ງກໍາລັງທະຫານໄປຊີເຣຍແມ່ນເປັນແບບດຽວ
ກັນກັບການສົ່ງກໍາລັງໄປອີຣັກ ໃນປີກາຍນີ້ ເວລາທະຫານມາຣີນສະຫະລັດທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍປືນໃຫຍ່ໄປເຖິງກ່ອນ ການໂຈມຕີຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຍຶດເອົາເມືອງ Mosul ທີ່ເປັນ
ຕົວເມືອງ ໃຫຍ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຊຶ່ເງປັນທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມ IS ໃນອີຣັກ ເພື່ອຈະໃຫ້ການຍິງ
ຄຸ້ມກັນ ແກ່ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣັກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ການສົ່ງທະ
ຫານໄປ ລວມມີ “ທະຫານມາຣີນສອງສາມຮ້ອຍຄົນ” ແຕ່ວ່າທໍານຽບຫ້າແຈກໍປະຕິເສດ
ທີ່ຈະຢືນຢັນກ່ຽວກັບ ການສົ່ງກໍາລັງທະຫານ ຫລືໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຢູ່
ຂອງທະຫານມາຣີນ ເຫລ່ົານັ້ນ.
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