ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການໂຈມຕີພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ຮ້ອຍເອກທະຫານເຮືອ ທ່ານ Jeff Davis ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ແຂວງ Deir Ezzor ໂດຍໜ່່ວຍ
ກອງກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕາມລ່າ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ
ໃນຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດຄືເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນລັບຈຳນວນນຶ່ງໃນການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້.
ໂຄສົກກ່າວຕື່ມວ່າ ລາຍງານຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ແຈ້ງວ່າມີພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ 25 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການເວົ້າໂຍກ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີຈັກຄົນແທ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ.
ແຂວງ Deir Ezzor ອັນເປັນຂົງເຂດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະສະຫະລັດກໍໄດ້ປະຕິ ບັດງານໂຈມຕີທາງອາກາດມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ພ້ອມທັງການໂຈມຕີແບບອື່ນໃນຂົງເຂດ.
ກອງກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນວ່າໜ່ວຍປະຕິບັດງານຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີ
ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂດຍເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະການບຸກໂຈມຕີຢູ່ໃນຊີເຣຍ
ໃນຮອບຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ.
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