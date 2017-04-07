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ປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຫລາຍປະເທດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນ
ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດໃນຊີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິ
ບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ຖືວ່າການການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນນັ້ນຂອງສະຫະ
ລັດເປັນການ “ລຸກລໍ້າອະທິປະໄຕຂອງຊາດນຶ່ງ” ຊຶ່ງໃຊ້ “ເປັນຂໍ້ອ້າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ” ນັ້ນ.
ປະຕິກິລິຍາໃນການໂຈມຕີໂດຍໃຊ້ລູກສອນໄຟຕໍ່ຖານທັບອາກາດຂອງ ຊີເຣຍ ໄດ້
ມີການຕິດຕາມໂດຍບັນດາສໍານັກຂ່າວສານຢູ່ທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ໂລກກໍາລັງຊັ່ງ
ຊາເບິ່ງຂ່າວ ທີ່ບອກວ່າປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນ ທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳ
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ອາວຸດເຄມີທີ່ເປັນ ໜ້າຢ້າກົວຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງ ຫານຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຊາວຊີເຣຍປະມານ
100 ຄົນ ຮວມທັງຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.
ອົງການສິງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊີເຣຍເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີຖານທັບອາກາດ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັງຫານທະຫານຊີເຣຍໄປຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊີ
ເຣຍເວົ້າວ່າ ມີ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ອົງການສັງເກດ
ການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊີເຣຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ອັງກິດເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ທໍາລາຍສະຖານເກັບເຮືອບິນ ລົບ ຫລາຍກວ່າ 12 ແຫ່ງ, ສາງນໍ້າມັນ 1 ແຫ່ງ ແລະ
ຄ້າຍທະຫານປ້ອງກັນທາງອາກາດ 1 ແຫ່ງ.
ທ່ານ Dmitry Peskov, ໂຄສົກຂອງທ່ານ Putin ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດ
ເຊຍ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ຂອງຊີເຣຍ
ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ຊີເຣຍມີອາວຸດເຄມີ ເລີຍ.
ໃນຄໍາຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວັງເຄຣມລິນກ່າວວ່າ ການກະທໍາຂອງສະຫະລັດ
ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ” ຕໍ່ການພົວພັນກັບຣັດເຊຍ ທີ່ “ບໍ່ດີ” ຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າ ຕົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຊຸມດ່ວນຂອງ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະເວົ້າອີກວ່າ ສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມ
ປອດໄພທາງອາກາດຂອງຊີເຣຍ ທີ່ມີຢູ່ກັບສະຫະລັດນັ້ນໄດ້ຖືກໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ຝ່າຍອີຣານກໍໄດ້ກ່າວປະນາມຢ່າງໜັກ ຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນກັນ
ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າ “ການກະທໍາໂດຍລໍາພັງແບບຜູ້ດຽວ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ, ເປັນການ
ທໍາລາຍລ້າງຜານ ແລະລະເມີດຕໍ່ຫລັກການຕ່າງໆ ທີ່ບົ່ງໄວ້ຢູ່ໃນສົນທິ ສັນຍາສາກົນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ Numan Kurtulmus, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເທີກີ
ເວົ້າຢູ່ໃນການສໍາພາດທີ່ຖ່າຍທອດສົດອອກທາງໂທລະພາບວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຖານ
ທັບອາກາດຊີເຣຍ ໂດຍສະຫະລັດນັ້ນແມ່ນ “ເປັນການດີ” ແລະວ່າ ການກະທໍາ “ອັນປ່າເຖື່ອນຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຢຸດຕິລົງໃນທັນທີທັນໃດ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ອຳນາດການປົກ ຄອງຂອງ Assad ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກລົງໂທດຢ່າງເຕັມສ່ວນຢູ່ໃນເວທີ
ສາກົນ.” ກໍາລັງທະ ຫານຂອງເທີກີ ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນການສູ້ຮົບໃນຊີເຣຍ ແລະ
ໄດ້ມີການຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຫລາຍປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດເທີກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດທ່ານ Assad ອອກຈາກອຳ
ນາດໃນທັນທີ ແລະສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ທ່ານ Mev-lut Cavusoglu
ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຂັບໄລ່ອຳນາດການ ປົກຄອງນີ້ຈາກການນຳພາ
ປະເທດຊີເຣຍໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ຖ້າອຳນາດການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ຍອມ
ອອກ ຖ້າຫາກບໍ່ມີລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານແລະຖ້າຜູ້ກ່ຽວຫາກຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ອາຊະຍາ
ກຳທາງດ້ານມະນຸດ ສະທຳແລ້ວກໍຄວນມີການເອົາບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຂັບໄລ່ຜູ້ກ່ຽວ.”
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານອັງກິດກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ລັດຖະບານອັງກິດໃຫ້ການສະ
ໜັບ ສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການເອົາມາດຕະການຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ
ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍ ແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການໂຈມຕີ
ແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນອີກ.”
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ Francois Holland ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ
ທ່ານນາງ Angela Merkel ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກ່າວວ່າ ທ່ານ Assad ເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການໂຈມຕີ
ດ້ວຍອາວຸດເຄມີ.
ທ່ານ Jean-Marc Ayrault ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ ການໃຊ້
ອາວຸດເຄມີ ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດ ແລະຄວນຖືກລົງໂທດຍ້ອນວ່າ ມັນເປັນການກໍ່
ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານທຣຳ
ແມ່ນເປັນ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ກ້າຫານ.” ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຊາອຸດີ ກ່າວວ່າ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂອງ
ອຳນາດການປົກຄອງນີ້ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງຕົນ ຍ້ອນ ເຫດຜົນທີ່ວ່າປະຊາຄົມນາໆຊາດ
ບໍ່ສາມາດຍຸຕິມັນໄດ້.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລທ່ານ Benjamin Netanyahu ກ່າວວ່າ ຂ່າວການ
ຕັດສິນໃຈນີ້ ທີ່ມີຂຶ້ນຖ້າມກາງການກະທຳທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຂອງອຳນາດການປົກຄອງ
Assad ຈະສະທ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ດາມັສກັສ ແຕ່ຢູ່ທີ່ພຽງຢາງ ເຕຫະຣ່ານແລະແຫ່ງອື່ນໆ ນຳດ້ວຍ.”
ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Sinzo Abe ແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ໃນຖານະທີ່ເປັນຊ່ອງທາງເພື່ອ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍຍຶດໝັ້ນໃນການແກ້ໄຂ ທາງ
ການເມືອງ. ປັກກິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ ຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບທ່ານທຣຳອີກໃນ ວັນສຸກມື້ນີ້ ຫລັງຈາກ
ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດຂອງທ່ານທຣຳ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຖານທັບອາກາດຊີເຣຍນັ້ນແມ່ນ ເປັນການຕອບໂຕ ທີ່ “ມີການຊັ່ງຊາ ສົມສ່ວນ ແລະໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້.”
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານໂປແລນ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການເອົາທຸກມາດຕະການເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມແລະວິກິດການມະນຸດສະທຳໃນຊີເຣຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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