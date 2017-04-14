ຊີເຣຍ ເລີ້ມຍົກຍ້າຍ ຊາວບ້ານ ອອກຈາກສີ່ຕົວເມືອງ ທີ່ຖືກປິດລອ້ມ

ບັນດາພົນລະເຮືອນ ແລະພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່ໃນສີ່ຕົວເມືອງຂອງຊີເຣຍທີ່ຖືກ
ປິດລ້ອມນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມມີການຍົກຍ້າຍແບບມີການປະສານງານກັນຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ລະ
ຫວ່າງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະລັດຖະບານຊີເຣຍ.
ມີລົດເມຫລາຍກວ່າສິບຄັນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໂດຍສານທີ່ພາກັນຫລົບໜີ ຢູ່ໃນບັນດາ
ເມືອງທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຄືເມືອງ Manday ແລະ
Zabadani ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫລວງ Damascus ນັ້ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານຫລາຍພັນຄົນ ຢູ່ໃນບັນດາເມືອງ Fuaa ແລະ Kafraya
ທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານນັ້ນ ຄາດວ່າຈະຂຶ້ນລົດເມມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ເມືອງ Aleppo ຊຶ່ງເປັນຖານທີ່ໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ.
ຄາດວ່າຈະມີຫລາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ຖືກຍົກຍ້າຍພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການສັງເກດການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊີເຣຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ອັງກິດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການ
ເລີ້ມຕົ້ນຍົກຍ້າຍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ.
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