ການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ໃນຊີເຣຍ ຖືກເລື່ອນ ອອກໄປໃສ່ ວັນພະຫັດມື້ອື່ນ

ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບໃໝ່ໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ກາຊັກສະຖານ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຖືກເລື່ອນໄປໃສ່ວັນພະຫັດມື້ອື່ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທກາຊັກສະຖານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍໃດໆ ກ່ຽວກັບ ການ
ປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງໃນການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນ Astana ແມ່ນການເຈລະຈາຢຸດຍິງ ເປັນ
ບາງສ່ວນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ເລີ່ມມາແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາ. ໃນການພົບປະກັນ
ທີ່ນະຄອນ Astana ຄັ້ງກ່ອນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ຣັດເຊຍ ອີຣ່ານ ແລະ ເທີກີ
ໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາຖານະຜູ້ສັງເກດການ ກ່ຽວກັບ ການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ.
ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນ Astana ແມ່ນເປັນທີ່ສັງເກດໄດ້ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີ ສະຫະລັດ
ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ຊຶ່ງໃນຊຸມປີຕົ້ນໆຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຊີເຣຍນັ້ນ ສະຫະລັດ ມັກຈະເປັນ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ຣັດເຊຍ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານ
ຊີເຣຍ ແລະ ພວກຕໍ່ຕ້ານ ເປີດການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ກັນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວາງແຜນທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບຕໍ່ໄປ ໃນ
ອາທິດ ໜ້ານີ້ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນທີ່ດຳເນີນມາ ເປັນ
ເວລາເກືອບ 6 ປີແລ້ວນັ້ນ.
ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມກ່ອນໜ້ານີ້ຊຶ່ງພົວພັນກັບການເຈລະຈາໂດຍທາງອ້ອມ
ທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບໃນເລື່ອງຊີເຣຍ ໄດ້ພາໃຫ້ມີ
ຄວາມກ້າວໜ້າແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສົງຄາມທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການ
ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທ່ານ Assad ແບບສັນຕິ ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນບັນຫາ ຂັດແຍ້ງຫຼາຍຝ່າຍ.
ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ນັບແຕ່ເດືອນມີນາປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ
ແລະອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ເກືອບ 5 ລ້ານຄົນຕ້ອງ ໄດ້ຫລົບໜີອອກ
ຈາກປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ອີກ 6 ລ້ານຄົນຕ້ອງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ ຫລົບໄພພາຍໃນປະເທດ.
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