ຊີເຣຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນທະຫານຂອງອິສຣາແອລລຳນຶ່ງຕົກ ແລະອີກລຳນຶ່ງ
ເສຍຫາຍ.
ຫາກແຕ່ວ່າ ຝ່າຍອິສຣາແອລ ຜັດເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນຂອງຕົນທຸກລໍາແມ່ນໄດ້ກັບຄືນປະ
ເທດ ຢ່າງປອດໄພພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຫລາຍແຫ່ງໃນຊີເຣຍໃນເຊົ້າ
ວັນສຸກມື້ນີ້.
ອິສຣາແອລ ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການໂຈມຕີນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແຕ່ຝ່າຍຊີ ເຣຍເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທາງທະຫານ ຢູ່ໃກ້ເມືອງ
Palmyra ຊຶ່ງທາງຊີເຣຍເວົ້າວ່າ ການຮຸກຮານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ພວກ
ລັດອິສລາມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ຫລື IDF ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮັບຮູ້
ການປະ ຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ.
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ “ໃນຄໍ່າຄືນຂອງວັນທີ 17 ມີນານີ້ ເຮືອບິນຂອງ IAF
ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຫລາຍບ່ອນ ໃນຊີເຣຍ.” “ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນຫລາຍລູກ ໄດ້ຍິງຂຶ້ນຈາກຊີເຣຍ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດງານ ຂອງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງ IDF . ໃນຕະຫລອດເວລາ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ພົນລະເຮືອນອິສຣາແອລ ຫລືຂອງເຮືອບິນ IAF ກໍບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ແຕ່
ຢ່າງໃດເລີຍ.”
ປົກກະຕິແລ້ວ ອິສຣາແອລບໍ່ຄ່ອຍຈະອອກຄໍາເຫັນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ການກະທໍາ
ແບບນັ້ນ.
ສຽງຫວໍເຕືອນໄພ ການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ໄດ້ດັງຂຶ້ນ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ໃນເຂດຮ່ອມພູຈໍແດນຂອງອິສຣາແອລ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວທາງອາກາດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
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