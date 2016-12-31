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ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ຍັງຖືກບັງຄັບໃຊ້ ທ່າມກາງ ການປະທະກັນ ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ

ນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານສອງຄົນ ຍ່າງຜ່ານໃກ້ຕຶກອາຄານ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ໃນເມືອງ al-Rai ແຖວຊານເມືອງທາງພາກເໜືອ ຂອງ Aleppo , ຊີເຣຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານສອງຄົນ ຍ່າງຜ່ານໃກ້ຕຶກອາຄານ ທີ່ຖືກທຳລາຍ ໃນເມືອງ al-Rai ແຖວຊານເມືອງທາງພາກເໜືອ ຂອງ Aleppo , ຊີເຣຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສິທິມະນຸດ​ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ຄົນ​ໄດ້ເສຍ​ຊີວິດ​ຈາກ​ມື​ປືນ
​ລອບ​ຍິງ ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ບ່ອນ​ທີ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງໄດ້ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໄຊ້​ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ
​ວານ​ນີ້.

ກຸ່ມ​ສິ້​ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຂອງຊີເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດ​ ກ່າວ​ວ່າ​ແຫ​ລ່ງຂ່າວ
​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ​ລາຍງານ​ວ່າ ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ຈາກ​ມື​ປື​ນລອບ​ຍິງ​ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​
ອອກ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ Ghouta ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ ຢູ່ນອກ​ເມືອງ Daraa. ບັນດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ເກັດ​ລະ​ເບີດ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ມາ​ໃສ່​ໝູ່​ບ້ານ Khabab.

ນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍ ນອນພັກພ່ອນ ຄຽງຂ້າປືນຂອງລາວ ຢູ້ດ້ານຫຼັງຂອງພວກຖົງຂີ້ຊາຍ ຢູ່ທີ່ເຂດຄວບຄຸມ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້າ້ນລັດຖະບານ ໃນເມືອງ al-Rashideen ຂອງແຂວງ Aleppo, ຊີເຣຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍ ນອນພັກພ່ອນ ຄຽງຂ້າປືນຂອງລາວ ຢູ້ດ້ານຫຼັງຂອງພວກຖົງຂີ້ຊາຍ ຢູ່ທີ່ເຂດຄວບຄຸມ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້າ້ນລັດຖະບານ ໃນເມືອງ al-Rashideen ຂອງແຂວງ Aleppo, ຊີເຣຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ​ແຕ່​ການ​ຍິງ
​ໂຈ​ມຕີ​ຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ບາງພາກສ່ວນຂອງ​ເມືອງ Hama, idlib ​ແລະ Wali Barada
ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປົກຄອງ Rif Dimashq. ບັນດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກ່າວ​ວ່າ ໄດ້ມີ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ ກຳລັງຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ພ້ອມກັນກັບ ​ພວກ​ທະຫານ​ບ້ານ​ ທີ່ສະໜັບ ສະໜູນລັດຖະບານ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ກຸ່ມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບລັດຖະບານ ຢູ່​ໃນ ​
ຂົງ​ເຂດ.

ກຸ່ມສັງ​ເກດ​ການດັ່ງກ່າວ ລາຍ​ງາ​ນວ່າ ​ເຮືອບິນ​ລົບຂອງລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ນຳພາ
​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ 16 ​ເທື່ອ ຕໍ່ພວກກະບົດ​ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ
​ຂອງ​ແຂວງ Hama ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້. ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໄດ້​ຍິນ ທ່ານ Rami Abdulrahman ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ວ່າ ​ໃຜ​ເລີ້ມ​ການ​ປະ​ທະ.

“ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຮືອບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ
ຍິງ​ໃສ່​ຈຸດທີ່ຕັ້ງ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕໍ່ຕ້ານ ​ແລະ ​ກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງ Fateh al-Sham Front” ທ່ານ​ກ່າວອີກ​ວ່າ ອີງ​ຕາມ​ອົງການ​ຂ່າວ​ຝຣັ່ງທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ​ໄດ້
“​ເປັນ​ການ​ຝ່າຝືນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ ຂອງ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ ​ແຕ່​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ວ່າ​ ແມ່ນ​ຝ່າຍ​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ກ່ອນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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