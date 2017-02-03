ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ກຸ່ມຕາລີບານ ສັງຫານຕຳຫຼວດ ອັຟການິສຖານ 8 ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນພວກກະບົດຕາລີບານ ໄດ້ສັງຫານຕຳຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກໄດ້ສວາມີພັກ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຕຳຫຼວດ.
ການສັງຫານໝູ່ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ມີຂຶ້ນທີ່ປ້ອມຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ Alma ແຂວງ Faryab.ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ Karim Yorosh ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນ ວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຄົນຮ້າຍໄດ້ເກັບເອົາອາວຸດແລະລູກປືນທັງໝົດ ກ່ອນທີ່ຈະຫລົບໜີໄປ. ໂຄສົກກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນສະມາຊິກໃນ ຄອບຄົວດຽວກັນ.
ມີລາຍງານວ່າ ນັກລົບຕາລີບານຄົນນີ້ ໄດ້ເຂົ້າມາສວາມີພັກຕໍ່ຕຳຫຼວດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ
ເມື່ອ 15 ມື້ກ່ອນ ແລະໄດ້ກັບຄືນໄປຮ່ວມຖັນແຖວຂອງພວກກະບົດ ອີກ ຫລັງຈາກທຳການໂຈມຕີແລ້ວ.
ເຈົ້າເມືອງ Mohammad Saleh Saleh ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ TOLO ວ່າ ຄົນຮ້າຍໄດ້ວາງຢາເບື່ອຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ປືນຍິງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກກະບົດຕາລີບານ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຫລາຍໆເຂດ ຂອງແຂວງ Faryab ແລະເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຄັ້ງສຳຄັນຕໍ່ເມືອງ Maimana ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ເພື່ອພະຍາຍາມຈະເຂົ້າຍຶດເອົາ. ແຕ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະ ຫງົບຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ເອົາຊະນະການພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໂດຍບັງຄັບ ໃຫ້ພວກກະບົດລ່າຖອຍໄປຫາບ່ອນຫລົບລີ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານໄດ້ຮັບບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຫລາຍເປັນປະຫວັດການ ໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບ ກັບພວກກະບົດຕາລີບານ ໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດປະມານ 7,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ 11,000 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີງຕາມກອງທັບສະຫະລັດ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ