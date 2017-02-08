ມີທ່າທາງວ່າ ສານສູງສຸດ ຈະເປັນບ່ອນຕັດສິນ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບຄະດີ ຫ້າມເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງຈະອອກຄຳຕັດສິນ ພາຍໃນສັບປະ ດານີ້ ກ່ຽວກັບ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານ ຍຸຕິເປັນການຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ຄຳສັ່ງຫ້າມເດີນທາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ສານຊັ້ນຕົ້ນຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ງົດເປັນການຊົ່ວຄາວຕໍ່ດຳລັດທີ່ອອກໃນສັບ ປະດາແລ້ວນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດຄຳສັ່ງຫ້າມ ເປັນເວລາ 90 ມື້ຕໍ່ພວກຜູ້ຄົນຈາກ 7 ປະເທດ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມຫຼືການໂຈະເປັນເວລາ 120 ມື້ ໃນການຮັບເອົາພວກອົພະຍົບ.
ເວລານີ້ ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານ ຈາກສານອຸທອນ ເຂດ 9 ກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຈະຕັດສິນເຫັນພ້ອມ ຍົກເລີກຫຼືອາດຈະສົ່ງຄະດີນີ້ໄປຍັງສານໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳລົງມາເພື່ອພິຈະລະນາ. ບໍ່ສຳຄັນວ່າ ການຕັດສິນໃນສັບປະດານີ້ ຈະເປັນຢ່າງໃດ ຄະດີນີ້ມີທ່າທາງວ່າ ຈະໄປຍຸຕິທີ່ສານສູງສຸດ.
ພວກຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ຮັບຟັງການໂຕ້ແຍ້ງກັນທາງໂທລະສັບ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຈາກ ທະນາຍຄວາມທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດວໍຊິງຕັນ ແລະມິນເນໂຊຕ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງຫ້າມເດີນ ທາງແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນແລະຄວນຈະຖືວ່າເປັນໂມຄະ ແລະຈາກທະນາຍຄວາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີມີອຳນາດທີ່ຈະອອກ ດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານປະເພດນີ້ແລະຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ໃນລະຫວ່າງ ການໂຕ້ຖຽງກັນນັ້ນ ທະນາຍຄວາມ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ August Flentje ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ໃນອັນທີ່ອາດຈະເປັນທາງເລືອກ ໃນການຕັດສິນ ເພື່ອຮັກສາການຫ້າມເອົາໄວ້ ສຳລັບພວກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເທື່ອ ແຕ່ຍົກເວັ້ນໃຫ້ພວກທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດແລ້ວ.
ທ່ານ Roy Little ອາຈານສອນກົດໝາຍ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຄລີຟໍເນຍ ໃນເມືອງ Hastings ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າ ພວກຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ຖືກຊັກຊວນໂດຍການໂຕ້ແຍ້ງ ທັງໝົດຂອງຝ່າຍລັດຖະບານ ແລະບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມໃນການປະຕິບັດ ດຳລັດຂອງທ່ານທຣຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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