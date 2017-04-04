ກຳມະການ ສົ່ງຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ທີ່ ປ. ທຣຳ ເລືອກ ໄປໃຫ້ສະພາສູງ ຄົບຄະນະ

ຄະນະກຳມະການສະພາສູງ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ Neil Gorsuch ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍຈະສົ່ງຜູ້ທີ່ປະທານາທິ
ບໍດີ Trump ຄັດເລືອກ ໄປໃຫ້ສະພາສູງຄົບຄະນະ ບ່ອນທີ່ຄາດ ກັນວ່າຈະມີການຕໍ່ສູ້
ກັນຢ່າງດຸເດືອດທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບວ່າສະພາ
ສູງຈະປະຕິບັດບົດບາດຕາມລັດຖະທຳມະນູນໃນການ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະເຫັນພ້ອມ
ຂອງຕົນແບບໃດ.
ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນສຽງ 11 ຕໍ່ 9 ໂດຍທີ່ພັກ ຣີພັບ
ບລີກັນທັງໝົດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ານ Gorsuch ແລະພັກເດໂມແຄຣັດທັງ
ໝົດຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ
ທ່ານນີ້.
ປະທານຄະນະກຳມະການຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Chuck Grassley ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ IOWA ກ່າວວ່າ “ຜູ້ພິພາກສາ Gorsuch ມີຄຸນນະ
ສົມບັດຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານເປັນຜູ້ພິພາກສາສາຍຫລັກທີ່ສຳຄັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາ
ລົບຈາກບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານທົ່ວໄປທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນສານ ແລະຢູ່ໃນປະຊາຄົມນັກກົດ
ໝາຍ. ທ່ານໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາໄດ້ຂຽນໄວ້. ທ່ານເປັນຜູ້ພິພາກ
ສາໃນມະໂນພາບ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະມີຢູ່ໃນສານສູງສຸດ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານ Gorsuch ໃນລະຫວ່າງ
ການຮັບເພື່ອຮັບຮອງເອົາທ່ານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄຳຖາມ ແລະ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບປັດຊະຍາຍຸຕິທຳຂອງທ່ານ.
ຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການທ່ານນາງ Dianne
Feinstein ຈາກລັດ California ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ
ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ທັດສະນະຄວາມເຫັນ ຂອງຜູ້ພິພາກສາ Gorsuch
ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຮັບເອົາ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຕອບ ຫລາຍໆຄຳຖາມ ແມ່ນແຕ່ບັນດາຄຳຖາມພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ຕອບໂດຍບັນດາຜູ້ ຖືກສະເໜີຄົນກ່ອນໆນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ
Patrick Leahy ຈາກລັດ Vermont ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າທ່ານ Gorsuch ໄດ້
ລັ່ງເລໃຈ ທີ່ຈະແບ່ງປັນທັດສະນະຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນ ດ້ານກົດ ໝາຍ
ຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ອາເມຣິກາໃຫ້ການຊື່ນຊົມຢ່າງສຸດຂີດເຊັ່ນການຕັດສິນຂອງ ສານສູງ
ສຸດ ໃນປີ 1954 ທີ່ເຮັດໃຫ້ ການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜີວພັນຢູ່ໃນໂຮງ ຮຽນອາເມຣິ
ກັນສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ.
ທ່ານ Leahy ຖາມວ່າ “ມີໃຜແດ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການນີ້ ຫລືຢູ່່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຄະດີ Brown ສູ້ກັບຄະນະກຳມະການໆສຶກສາ? ທ່ານ Gorsuch ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວວ່າ ວັກຕອນຂອງການປົກປ້ອງເທົ່າທຽມກັນ ຂອງລັດຖະທຳ
ມະນູນ ນຳໃຊ້ຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງ ໄດ້ຫຼືບໍ່. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະ ກ່າວວ່າ ຂອບເຂດ
ຂອງບົດເພີ່ມຕື່ມລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີນຶ່ງເຊື່ອວ່າ ມັນນຳໃຊ້ ເພື່ອການທົດສອບທາງສາສະໜາຫລືບໍ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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