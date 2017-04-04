ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກຳມະການ ສົ່ງຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ທີ່ ປ. ທຣຳ ເລືອກ ໄປໃຫ້ສະພາສູງ ຄົບຄະນະ

ຜູ້ຖືກສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທ່ານ Neil Gorsuch ໃຫ້ການ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ.

ຜູ້ຖືກສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທ່ານ Neil Gorsuch ໃຫ້ການ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄະນະ​ກຳມະການ​ສະພາ​ສູງ ​ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການສະ​ເໜີ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ Neil Gorsuch ​ເປັນ​ຜູ້​ພິພາກສາສານ​ສູງ​ສຸດ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜູ້ທີ່​ປະທານາທິ
ບໍດີ Trump ຄັດ​ເລືອກ ​ໄປໃຫ້ສະພາ​ສູງຄົບ​ຄະນະ ບ່ອນ​ທີ່​ຄາດ ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ມີການ​ຕໍ່ສູ້​
ກັນ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດທີ່​ອາດຈະພາ​ໃຫ້ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າສະພາ​
ສູງຈະ​ປະຕິບັດ​ບົດບາດຕາມ​ລັດຖະທຳມະນູນ​ໃນການ ໃຫ້​ຄຳແນະນຳ ​ແລະ​ເຫັນ​ພ້ອມ
ຂອງ​ຕົນ​ແບບ​ໃດ.

ຄະນະ​ກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງສະພາ​ສູງ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນ​ສຽງ 11 ຕໍ່ 9 ​ໂດຍ​ທີ່​ພັກ ຣີພັບ​
ບລີ​ກັນທັງ​ໝົດ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານ Gorsuch ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດທັງ​
ໝົດ​ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຜູ້​ພິພາກສາສານ​ອຸທອນຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງທີ່ນິຍົມ​ແນ​ວທາງ​ເດີມ
ທ່ານ​ນີ້.

ຜູ້ຖືກສະເໜີແຕ່ງຕ້ງຢູ່ ສານສູງສຸດ ທ່ານ Neil Gorsuch ຫັນຫລັງໃສ່ໜ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ຜູ້ຖືກສະເໜີແຕ່ງຕ້ງຢູ່ ສານສູງສຸດ ທ່ານ Neil Gorsuch ຫັນຫລັງໃສ່ໜ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການຂອງສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ ທ່ານ Chuck Grassley ທີ່​ສັງກັດພັກຣີພັບບລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ IOWA ກ່າວ​ວ່າ “ຜູ້​ພິພາກສາ Gorsuch ມີ​ຄຸນ​ນະ
​ສົມບັດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ພິພາກສາສາຍ​ຫລັກທີ່​ສຳຄັນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຄົາ
ລົບ​ຈາກ​ບັນດາ​ເພື່ອນ​ຮ່ວ​ມງານ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່ນັ່ງຢູ່​ໃນສານ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ປະຊາ​ຄົມນັກ​ກົດ
ໝາຍ. ທ່ານ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຢູ່ໃນ​ສະພາໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້. ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ພິພາກ
ສາ​ໃນ​ມະ​ໂນ​ພາບ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະມີ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ສູງ​ສຸດ.”

ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດກ່າວ​ວ່າ ຄຳໃຫ້ການ​ຂອງ​ທ່ານ Gorsuch ​ໃນ​ລະຫວ່າງ
ການ​ຮັບ​ເພື່ອ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ທ່ານ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ຄຳ​ຖາມ​ ​ແລະ
​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຕື່ມ​ອີກ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປັດ​ຊະ​ຍາ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຜູ້ຖືກສະເໜີແ່ຕ່ງຕັ້ງ ສານສູງສຸດ ທ່ານ Neil Gorsuch ກຳລັງໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ທີ່ລັດຖະສະພາ.

ຜູ້ຖືກສະເໜີແ່ຕ່ງຕັ້ງ ສານສູງສຸດ ທ່ານ Neil Gorsuch ກຳລັງໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ທີ່ລັດຖະສະພາ.

ຜູ້ນຳ​ທີ່​ສຳຄັນຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຢູ່​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການທ່ານ​ນາງ Dianne
Feinstein ຈາກລັດ California ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ
ການສະເໜີ​ແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ທັດສະນະ​ຄວາມ​ເຫັນ ຂອງຜູ້ພິພາກສາ Gorsuch
ແມ່ນ​ຍາກທີ່ຈະຮັບເອົາ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່​ຍອມ​ຕອບ ຫລາຍໆຄຳຖາມ ແມ່ນແຕ່ບັນດາຄຳຖາມພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ຕອບໂດຍບັນດາຜູ້ ຖືກສະເໜີຄົນກ່ອນໆນັ້ນ.”

ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ຍຸຕິທຳ ຟັງຄຳໃຫ້ການຢູ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊໍງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາ Nei; Gorsuch ຕອບຄຳຖາມ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ຍຸຕິທຳ ຟັງຄຳໃຫ້ການຢູ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊໍງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາ Nei; Gorsuch ຕອບຄຳຖາມ.

ຄວາມ​ເຫັນດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະທ້ອນໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ
Patrick Leahy ຈາກລັດ Vermont ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າທ່ານ Gorsuch ໄດ້
ລັ່ງເລໃຈ ທີ່ຈະແບ່ງປັນທັດສະນະຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນ ດ້ານກົດ ໝາຍ
ຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ອາເມຣິກາ​ໃຫ້ການ​ຊື່ນ​ຊົມຢ່າງສຸດຂີດ​ເຊັ່ນ​ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ ສານສູງ
ສຸດ ​ໃນປີ 1954 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ ການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜີວພັນຢູ່ໃນໂຮງ ຮຽນອາເມຣິ
ກັນສິ້ນສຸດ​ລົງ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Leahy ຖາມວ່າ “ມີໃຜແດ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການນີ້ ຫລືຢູ່່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຄະດີ Brown ສູ້​ກັບ​ຄະນະກຳມະການໆສຶກສາ? ທ່ານ Gorsuch ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວວ່າ ວັກ​ຕອນ​ຂອງ​ການ​ປົກປ້ອງ​ເທົ່າ​ທຽມກັນ ຂອງລັດຖະທຳ
ມະນູນ ນຳໃຊ້ຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງ​ ໄດ້​ຫຼືບໍ່. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະ ກ່າວວ່າ ຂອບ​ເຂດ​
ຂອງບົດ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ຂໍ້​ທີ​ນຶ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າ ມັນ​ນຳ​ໃຊ້ ​ເພື່ອ​ການ​ທົດ​ສອບ​ທາງສາສະໜາຫລື​ບໍ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG