Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ກິດຈະກຳອັນໃດກໍຕາມ ທີ່ກະຕຸ້ນແນວຄິດ ຈະສາມາດ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງ ຂອງຄົນເຮົາ
ແຫຼມຄົມດີໄປຕະຫຼອດ ຈົນເຖິງອາຍຸແກ່ຊະລາ. ນັກຂ່າວ VOA Carol Pearson
ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ ຂອງພວກ ນັກວິໄຈ ໃນຫ້ອງສຸກສາລາ
Mayo ໃນລັດ Arizona ທີ່ບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ວີທີທາງຕ່າງໆ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການເປັນ
ໂຣກຫຼົງລືມທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ mild Dementia ລົງ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາ
ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ການອອກກຳລັງກາຍ ການຫຼິ້ນເກມໝາກສັບສົນ ຫຼື puzzles ແລະການສັງສັນສັງຄົມ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິ່ງ ທີ່ພວກນັກວິໄຈ ກຳລັງເບິ່ງເຫັນວ່າ ເປັນວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼີກເວັ້ນຈາກໂຣກຫຼົງລືມ. ການສຶກສາບາງອັນ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ການອອກ
ກຳລັງກາຍ ທີ່ຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ເລືອດເດີນດີ ໄປສູ່ສະໝອງ ແລ້ວຈະພາໃຫ້ມັນປະຕິບັດ
ງານໄດ້ດີ ທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ.
ສ່ວນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາອື່ນໆ ແມ່ນສຸມຈິດສຸມໃຈໃສ່ກິດຈະກຳທາງດ້ານສະໝອງ.
ພວກນັກວິໄຈທັງຫຼາຍ ໃນຫ້ອງສຸກສາລາ Mayo ໄດ້ພາກັນເອົາໃຈໃສ່ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ພາໃຫ້ໃຊ້ສະໝອງ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ມັນຈະສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ພວກອາຍຸສູງ
ທີ່ວ່ານີ້ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂຣກຫຼົງລືມ ຫຼືແມ່ນແຕ່ ການຫຼົງລືມແບບເລັກໆ
ນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ mild cognitive impairment ຫຼື MCI ນັ້ນ.
ອາການຂອງ MCI ບໍ່ໄດ້ກະທົບວິຖີຊີວິດປະຈຳວັນແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ວ່າ ພວກທີ່ມີອາການ
ຂອງໂຣກນີ້ ຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ການທີ່ຈະເປັນໂຣກຫຼົງລືມໜັກ Alzheimer.
ດຣ. Yonas Geda ຈິດຕະແພດ ຈາກຫ້ອງສຸກສາລາ Mayo ກ່າວວ່າ “ການສຶກສາ
ຄົ້ນຄ້ວານີ້ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ໂຣກຫຼົງລືມລະດັບຍ່ອມເຍົາ ຫຼື MCI ຖືວ່າ
ເປັນເລື່ອງທຳມະດາສາມັນແທ້ໆ ເວລາພວກເຮົາເຖົ້າແກ່ຊະລາລົງ. ພວກເຮົາ
ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເພສັດຊະກຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ
ເປັນໂຣກ MCI ຫຼື dementia ນີ້ລົງ.”
ຈິດຕະແພດ Geda ຈາກຫ້ອງສຸກສາລາ Mayo ນັກຂຽນຄູ່ ສຳລັບການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ
ຜູ້ໃຫຍ່ 2 ພັນ ຄົນ ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 70 ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ
ການຫຼິ້ນເກມ ຍິບປັກຖັກຮ້ອຍ ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະມີກິດ
ຈະກຳທາງສັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫັນ ຈະສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ MCI
ໄດ້ຫຼືບໍ່. ພວກນັກວິໄຈທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະເຖົ້າແກ່ຫຼາຍແລ້ວກໍຕາມ ກໍຍັງຈະຊ່ອຍຫຼີກເວັ້ນການເປັນໂຣກ MCI ໄດ້ຢູ່
ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນຈຳພວກທີ່ເປັນໂຣກດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍກຳມະພັນກໍຕາມ. ມີພຽງ
ແຕ່ 15 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈນີ້ ພາກັນເປັນໂຣກ MCI ໃນເວລາ
ສະເລ່ຍ 4 ປີ.
ຈິດຕະແພດ Geda ກ່າວວ່າ ກິດຈະກຳທາງສະໝອງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະໃຫ້ເປັນວຽກງານແບບພັກຜ່ອນຢ່ອນສະໝອງ ພຽງແຕ່ໃຫ້ມັນເປັນການອອກກຳລັງກາຍ
ທາງສະໝອງກໍແລ້ວກັນ ໃຫ້ໄດ້ສັບປະດາລະ2 ຫາ 3 ເທື່ອ ມັນກໍຈະຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງສະໝອງຂອງທ່ານ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ