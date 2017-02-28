ບໍລິສັດ SpaceX ກ່າວວ່າ ຕົນຈະສົ່ງຜູ້ໂດຍສານສອງຄົນ ທີ່ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງຂຶ້ນໄປ
ໂຄຈອນອ້ອມດວງເດືອນໃນປີ 2018 ຈະມາເຖິງນີ້.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ SpaceX ທ່ານ Elon Musk ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້
ວ່າ ຍານອາວະກາດ Dragon Two ຂອງບໍລິສັດ ຈະນຳເອົານັກທ່ອງທ່ຽວອາວະກາດ
ທັງສອງຄົນ ຂຶ້ນໄປໂຄຈອນອ້ອມດວງເດືອນໂດຍປາດສະຈາກການລົງຈອດຢູ່ເທິງ
ໜ້າເດືອນ ກ່ອນກັບຄືນມາຍັງໂລກທີ່ຈະໃຊ້ລະຍະທາງຫຼາຍ ເຖິງ 500,000 ຫາ
650,000 ກິໂລແມັດ ລະຫວ່າງການເດີນທາງ. ທ່ານ Musk ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ໂດຍ
ສານທັງສອງຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ ຫລືວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງເທົ່າໃດ ແຕ່ກໍໄດ້
ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີໃຜມາຈາກ Hollywood.”
ຍານອາວະກາດຈະປະຕິບັດງານແບບອັດຕະໂນມັດ ເພາະສະນັ້ນລູກເຮືອຈຶ່ງບໍ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຝິກຊ້ອມໃນການຄວບຄຸມຍານ Dragon. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ
ທ່ານ Musk ກ່າວວ່າ ທັງສອງຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກແອບ “ຢ່າງໜັກ” ກ່ອນ
ການບິນ.
ຖ້າຫາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ການບິນດັ່ງກ່າວຈະເປັນການປະຕິບັດງານທີ່ມີມະນຸດ
ເທື່ອທຳອິດໂຄຈອນອ້ອມດວງເດືອນ ນັບແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາຍານ
Appolo 17 ລົງຈອດຢູ່ເທິງໜ້າເດືອນ.
ບໍລິສັດ SpaceX ແມ່ນນຶ່ງຂອງສອງບໍລິສັດເອກກະຊົນ ທີ່ມີສັນຍາກັບອົງການອາ
ວະກາດສະຫະລັດ NASA ທີ່ນຳເອົາເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍນຳ ເອົາບັນ
ດານັກບິນອາວະກາດ ຂຶ້ນໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ. ທ່ານ Musk ກ່າວ
ວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມປະຕິບັດງານ ທີ່ມີມະນຸດໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ຫລື
ISS ໃນກາງປີ 2018.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອົງການ NASA ຈະໄດ້ຮັບສິດຕົ້ນຕໍ ກ່ອນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງສອງຄົນ
ຖ້າຫາກອົງການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງການໃຫ້ບັນດານັກບິນອາວະກາດເດີນທາງໄປປະຕິ
ບັດງງານບິນອ້ອມດວງເດືອນ.
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